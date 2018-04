လူကာကူရဲ႕ ပရီးမီးယားလိဂ္ သြင္းဂိုး ၁၀၀ ျပည့္ဂိုးနဲ႔အတူ ႏိုင္ပြဲဆက္ခဲ့တဲ့ မန္ခ်က္စတာယူႏိုက္တက္

မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္အသင္းနဲ႔ ဆြမ္ဆီးအသင္းတို႔ ကစားခဲ့တဲ့ပြဲစဥ္မွာေတာ့ မန္ခ်က္စတာယူႏိုက္တက္အသင္းက ၂ဂိုး ဂိုးမရွိနဲ႔အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။

မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္ ၂ ဂိုး ဆြမ္ဆီး ဂိုးမရွိ

ပြဲအႏွစ္ခ်ဳပ္

ပြဲအစ ၅ မိနစ္မွာ မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္အသင္းတြက္ အဖြင့္ဂိုးအျဖစ္ သြင္းယူခဲ့တဲ့ လူကာကူရဲ႕ ဂိုးကေတာ့ သူ႔အတြက္ ကစားသမား ဘ၀ ပရီးမီးယားလိဂ္ သြင္းဂိုး ၁၀၀ ျပည့္ေျမာက္ေစတဲ့ ဂိုးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

လင္ဂတ္ရဲ႕ တိက်တဲ့ေပးပို႔မႈကေန ဆန္းခ်က္ ဂိုးသမား ရဲ႕ ဂိုးတိုင္ေအာက္ေျခကို ကန္သြင္းၿပီး အသင္းတြက္ ဒုတိယဂိုး သြင္းယူေပးခဲ့ပါတယ္။

FT: #MUFC 2 Swansea 0.

The Reds secure a comfortable victory at Old Trafford thanks to first-half goals from @RomeluLukaku9 and @Alexis_Sanchez. pic.twitter.com/PBgATNpKA6

— Manchester United (@ManUtd) March 31, 2018