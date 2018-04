အေရးေပၚ က်န္းမာေရးအေျခအေနနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ခ်ဲလ္ဆီးလက္ေထာက္နည္းျပေဟာင္း

ခ်ဲလ္ဆီးအသင္း လက္ေထာက္နည္းျပေဟာငး္ျဖစ္တဲ့ ေရး၀ီလ္ကင္ဟာ ႏွလံုးေရာဂါေၾကာင့္ လန္ဒန္မွာရွိတဲ့ St.George Hospital ကို ပို႔ေဆာင္ခဲ့ရၿပီး အေရးေပၚ က်န္းမာေရးအေျခအေနနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။

မန္ခ်က္စတာယူႏိုက္တက္အသင္းနဲ႔ ခ်ဲလ္ဆီးအသင္းတို႔မွာ ကစားခဲ့ဖူးတဲ့ ၀ီလ္ကင္ဟာခ်ဲလ္ဆီးအသင္းမွာ နည္းျပျပဳလုပ္ဖို႔စီစဥ္ခဲ့ၿပီး နည္းျပအန္ဆယ္ေလာ့တီန႔ဲ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး FA ဖလားၿပိဳင္ပြဲနဲ႔ ပရီးမီးယားလိဂ္ ဖလား ၂ လံုးကို ၂၀၀၉-၁၀ ေဘာလံုးရာသီမွာ ရယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ေကာ္ဟမ္းအရပ္မွာရွိတဲ့ ေနအိမ္မွာ လဲက်သြားခဲ့တာေၾကာင့္ ေဆးရံုကိုအေရးေပၚပို႔ေဆာင္ခဲ့ရပါတယ္။

The thoughts of everybody at Chelsea Football Club are with Ray Wilkins and his family tonight. Keep fighting Ray, you have our love and support. pic.twitter.com/egOapZhDYN

— Chelsea FC (@ChelseaFC) March 30, 2018