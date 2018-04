အသင္းနဲ႔ မၾကာမီျပန္လည္ပြဲထြက္ႏိုင္ေတာ့မယ့္ ေနမာ

ပီအက္စ္ဂ်ီအသင္းနည္းျပ အူႏိုင္းအမ္မရီက တိုက္စစ္မွဴး ေနမာဒဏ္ရာကေန သက္သာၿပီး အသင္းနဲ႔ ျပန္လည္ပြဲထြက္ႏို္င္ေတာ့မွာျဖစ္ေပမယ့္ ကစားႏိုင္မယ့္ ရက္အတိအက်ကိုေတာ့ ေျပာလို႔မရေသးဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔တည္းက ဒဏ္ရာေၾကာင့္အနားယူေနရတဲ့ ေနမာဒဏ္ရာကေန ျပန္လည္သက္သာလာခဲ့တဲ့ သတင္းဟာ ကမာၻ႕ဖလားၿပိဳင္ပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္ေနတဲ့ ဘရာဇီးအသင္းတြက္ေတာ့ သတင္းေကာင္းျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ရီးရဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းနဲ႔ ကစားခဲ့တဲ့ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ရံႈးထြက္အဆင့္ ဒုတိယအေက်ာ့ပြဲစဥ္မွာ ေနမာလြဲေခ်ာ္ခဲ့ေပမယ့္ ယခုတစ္ပတ္မွာ မိုနာကိုအသင္းနဲ႔႕ကစားမယ့္ လိဂ္ဖလားဗိုလ္လုပြဲစဥ္ကိုေတာ့ ေနမာကိုေခၚေဆာင္သြားမယ္လို႔ ပီအက္စ္ဂ်ီနည္းျပ အူႏုိင္းအမ္မရီက အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ပီအက္စ္ဂ်ီအသင္းနဲ႔ မိုနာကိုအသင္းတို႔ ကစားမယ့္ လိဂ္ဖလား ဗိုလ္လုပြဲစဥ္ကိုေတာ့ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔ Stade Matmut-Atlantique Bordeaux ကြင္းမွာ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Four Four Two သတင္းစာရဲ႕ ေဖာ္ျပခ်က္ေတြအရ “ဒီတစ္ပတ္မွာသူနဲ႔ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ သူတကယ္ကို ေကာင္းမြန္ေနၿပီး သက္ေတာင့္သက္သာလည္း ရွိေနပါတယ္။ ဗိုလ္လုပြဲစဥ္အေၾကာင္းကို ေျပာျဖစ္ခဲ့ၿပီး သူကလည္း လုိက္ပါဖို႔ သေဘာတူခဲ့ပါတယ္။” ဆိုၿပီး အူႏိုင္းအမ္မရီက ေျပာၾကားခဲ့တယ္လို႔ ေဖာ္ျပပါတယ္။

အေစာပိုင္းခန္႔မွန္းမႈေတြအရ ေနမာအနည္းဆံုး ၃ ပတ္အနားယူရမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားၾကပါတယ္။