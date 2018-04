ခ်န္ပီယံဆုအတြက္ ေနာက္ထပ္ေျခလွမ္းတစ္လွမ္းတိုးမယ့္ မန္စီးတီး

မန္စီးတီးအသင္းနဲ႔ အဲဗာတန္အသင္းတို႔ ဒီတစ္ပတ္မွာ ေတြ႕ဆံုေနၿပီး မန္စီးတီးအသင္းက ခ်န္ပီယံဆုအတြက္ ပိုမိုနီးကပ္တဲ့ရလဒ္ပိုင္းကို ရယူႏိုင္ဖို႔အတြက္ ပစ္မွတ္ထားေနပါတယ္။

အဲဗာတန္ vs မန္စီးတီး (၃၁-၃-၂၀၁၈ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၂၃း၀၀)

ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆံုမႈ

မန္စီးတီးအသင္းနဲ႔ အဲဗာတန္အသင္းတြက္ေတာ့ ဒီပြဲစဥ္ရဲ႕ ရလဒ္ပိုင္းက စိတ္၀င္စားစရာျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ စုစုေပါင္းေတြ႕ဆံုခဲ့တဲ့ ၁၈၃ ႀကိမ္မွာ ၆၈ ႀကိမ္စီ အႏိုင္ရရွိထားခဲ့ၿပီး ၄၇ ႀကိမ္သေရရလဒ္ထြက္ေပၚထားခဲ့တာေၾကာင့္ ဒီပြဲစဥ္မွာ ဘယ္အသင္းက အသာရသြားမယ္ဆိုတာ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းေနပါတယ္။

A look back at what went down the last time we squared off against Everton! #mancity pic.twitter.com/gTT7WJrU64

— Manchester City (@ManCity) March 30, 2018