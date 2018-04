VAR နည္းပညာကို ေ၀ဖန္ခဲ့တဲ့ အဂၤလန္အသင္းနည္းျပနဲ႔ ပရိသတ္မ်ား

အဂၤလန္အသင္းနည္းျပေဆာက္ဂိတ္က အီတလီအသင္းနဲ႔ကစားခဲ့တဲ့ ေျခစမ္းပြဲစဥ္ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးမိနစ္မွာ Video Assistant Referee (VAR) နည္းပညာ အဆံုးအျဖတ္နဲ႔ အီတလီအသင္းကို ပင္နယ္တီ ကန္သြင္းခြင့္ျပဳခဲ့တာေၾကာင့္ သေရရလဒ္ ထြက္ေပၚခဲ့တဲ့ ရလဒ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စိတ္ပ်က္မိတယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ပြဲစဥ္ပထမပိုင္းမွာ အဂၤလန္အသင္း ဗာဒီရဲ႕ သြင္းဂိုးနဲ႔ ဦးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ပြဲၿပီးဆံုးဖို႔ ၂ မိနစ္ခန္႔အလိုမွာ အဂၤလန္အသင္း ကစားသမားေတြ အီတလီအသင္း ကစားသမား ဖီဒါရီကို ခ်ီဆာကို ျပစ္ဒဏ္ေဘာက်ဴလြန္ခဲ့တယ္ဆိုၿပီး VAR အဆံုးအျဖတ္နဲ႔ ကြင္းလယ္ဒိုင္လူႀကီးက ပင္နယ္တီသက္မွတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ေလာ္ရန္ဇို အင္ဆစ္နီက ရရွိခဲ့တဲ့ ပင္နယ္တီကို အဆံုးသတ္ၿပီး သေရရလဒ္ ထြက္ေပၚေစခဲ့တဲ့တာေၾကာင့္ အဂၤလန္နည္းျပ ေဆာက္ဂိတ္က ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚမွာ မေက်မနပ္ျဖစ္ေနၿပီး ရွင္းလင္းမႈမရွိတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္လို႔ ဆိုခဲ့ပါတယ္။

“ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ခဲ့တာက ကမာၻ႕ဖလားၿပိဳင္ပြဲမွာ မဟုတ္တာေၾကာင့္ စိတ္သက္သာရာရမိပါတယ္။ဒီနည္းပညာ အဆံုးအျဖတ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိသိသာသာ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္တယ္လို႔ ေတြးႏိုင္သလို မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔လည္း ေတြးတဲ့သူေတြရွိေနမွာပါ။”

“ခ်ီဆာရဲ႕အေပၚကို တာေကာစကီးတက္နင္းမိခဲ့တယ္ဆိုေပမယ့္ ဒီအေျခအေနက ၂ ဦးစလံုးရဲ႕ ေျပးလမ္းေပၚမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့အေနအထားပါ။ ဒီလိုအေနအထားက ေဘာလံုးကို လက္နဲ႔တားတဲ့ျဖစ္ရပ္လိုမ်ိဳး တမင္ရည္ရြယ္ၿပီး လုပ္ခဲ့တဲ့အရာမဟုတ္ဘူးဆိုတာ ကြင္းလယ္ဒိုင္ရွင္းရွငး္လင္းလင္းပဲ ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလို မေတာ္တဆျဖစ္ရပ္ေတြအေပၚမွာ VAR နည္းပညာအသံုးျပဳၿပီး ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ဖို႔မလိုဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္။ လက္ထိေဘာေတြ လူကၽြံအေနအထားေတြကို သံုးသပ္ရာမွာေတာ့ အသံုး၀င္ပါလိမ့္မယ္။ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီနည္းပညာနဲ႔ ေရွ႕ဆက္ေနရဦးမွာပါ။”

“ေနာက္ဆံုး ဆံဳးျဖတ္ခ်က္ ခ်သင့္တဲ့သူေတြက ဒိုင္ေတြလို႔ပဲျမင္ပါတယ္။ နည္းပညာနဲ႔ ေရွ႕ဆက္မယ္ဆိုရင္လည္း မွန္ကန္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ႏိုင္ဖို႔လည္းလိုပါေသးတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ကေတာ့ နည္းပညာသံုးၿပီး ရွင္းလင္းမႈ ရွိရွိျပန္လည္ၾကည့္ရႈမယ္ ဒိုင္ေတြက ေနာက္ဆံုးဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေသခ်ာစဥ္းစားၿပီး ခ်မွတ္မယ္ ဒီလိုေရွ႕ဆက္မယ္ဆိုရင္ ပြဲၾကည့္စင္ေပၚက ပရိသတ္ေတြအတြက္လည္း ပိုၿပီးေကာင္းမြန္တဲ့ အေျခအေနကို ပိုင္ဆိုင္ေစမွာပါ။ အိမ္မွာ တီဗီကေန ၾကည့္ေနတဲ့သူေတြကေတာ့ ဘယ္လိုျဖစ္သင့္တယ္ဆိုတာကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ႏိုင္ေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔လို ကြင္းအတြင္းကေန ၾကည္႔ေနရတဲ့သူေတြအတြက္ကေတာ့ မွန္ကန္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ဖို႔ကခက္ခဲပါတယ္။” လို႔ ေဆာက္ဂိတ္က ဆိုခဲ့ပါတယ္။

ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးလည္း အဂၤလန္အသင္း ပရိသတ္ေတြက လူမႈကြန္ယက္ေတြေပၚမွာ ေ၀ဖန္မႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

That's the problem with VAR in a nutshell, what clearly wasn't a pen in real time looked like it might be on repeated slo-mos. — Ben Dirs (@bendirs1) March 27, 2018

If VAR is going to turn us over, it’s better to happen now. A clear and obviously deserved victory taken away. — Gary Lineker (@GaryLineker) March 27, 2018

VAR worked. It was a pen. Bit unlucky but a pen. But again quite a lot to like about England after sloppy start — Ian Darke (@IanDarke) March 27, 2018

Don’t talk to me about VAR! How on earth is that clear and obvious? #ENGITA — Alan Shearer (@alanshearer) March 27, 2018

Worst VAR ive seen in the England game ruining football — fraser aird (@FraserAird) March 27, 2018

While some eternally pessimistic England fans already know how their World Cup campaign is going to end.

It's obvious England will be dumped out of the World Cup by a controversial VAR decision — Charlie Wyett (@CharlieWyett) March 27, 2018

Ah yes VAR already warming up to send England home after our second group game in Russia — Proudiola (@ProudieYT) March 27, 2018