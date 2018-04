၂၀၂၆ ကမာၻ႕ဖလားအိမ္ရွင္ က်င္းပခြင့္ကို မွ်ွမွ်တတ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ ဆိုခဲ့တဲ့ အင္ဖန္တီႏို

ကမာၻ႔ေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဖီဖာ ဥကၠဌျဖစ္သူ ဂီယာနီ အင္ဖန္တီႏိုက ၂၀၂၆ ကမာၻ႕ဖလား အိမ္ရွင္က်င္းပခြင့္ ေရြးခ်ယ္ရာမွာ မွ်မွ်တတ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေစာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့ပါတယ္။

ဒီၿပိဳင္ပြဲအတြက္ကို အဓိကထားၿပိဳင္ဆိုင္မယ့္ ႏိုင္ငံ ၂ ႏိုင္ငံရွိေနတယ္လို႔လည္း အင္ဖန္တီႏိုက ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ အဓိက ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမွာ ေမာ္ရိုကို နဲ႔ ကေနဒါ ႏိုင္ငံေတြလုိ႔ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး မကၠဆီကို နဲ႔ အေမရိကန္ႏိုင္ငံေတြလည္း ပါ၀င္လာမယ္လို႔ ဆိုခဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ယခုႏွစ္ ကမာၻ႔ဖလား အိမ္ရွင္ေရြးခ်ယ္မႈနဲ႔ ၂၀၂၂ ကာတာ ကမာၻ႕ဖလား အိမ္ရွင္ေရြးခ်ယ္မႈေတြမွာ ဖီဖာအေနနဲ႔ ေ၀ဖန္မႈမ်ားစြာနဲ႔ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရတာေၾကာင့္ ဒီျဖစ္ရပ္ေတြကို ျပန္လည္အဖတ္ဆယ္ႏိုင္ဖို႔ ဖီဖာအေနနဲ႔ အဓိကထားျပင္ဆင္လာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

“ဒီအဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေထာက္ျပတဲ့အရာေတြအားလံုးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ စိန္ေခၚပါတယ္။ မွ်တမႈ ပြင့္လင္းမႈေတြနဲအတူ ၂၀၂၆ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံကို ဖီဖာကေန ေဆာင္ယူေပးမွာပါ ၊ ၿပီးခဲ့တဲ့ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံေရြးခ်ယ္မႈေတြမွာ ဖီဖာကို မ်ားစြာေ၀ဖန္ခဲ့တဲ့ အျဖစ္ေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရပါတယ္။ ဒီအရာေတြကေန ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ တာ၀န္ယူစိတ္ကို ပိုၿပီးထက္သန္ေစခဲ့ၿပီး သံသယျဖစ္စရာေတြအတြက္ ေနရာမရွိေတာ့သလို ယခင္က ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ နည္းလမ္းေဟာင္းေတြဆီကိုလည္း ျပန္သြားမွာ မဟုတ္ပါဘူး။” ဆိုၿပီး အင္ဖန္တီႏို ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

Infantino confirms the 2026 World Cup vote will be an "open vote" and details of each voters pick will be published immediately on FIFA's website. Some members wanted a closed vote.

