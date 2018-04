ရိုနယ္ဒို ဂိုးေပါက္ေပ်ာက္ဆံုးမႈန႔ဲအတူ ရလဒ္ဆိုးခဲ့တဲ့ ေပၚတူဂီ

ေပၚတူဂီအသင္းနဲ႔ နယ္သာလန္အသင္းတို႔ ကစားခဲ့တဲ့ ေျခစမ္းပြဲစဥ္မွာေတာ့ နယ္သာလန္အသင္းက ၃ ဂိုး ျပတ္နဲ႔ အႏိုင္ရရွိသြားခဲ့သလို ဒီပြဲစဥ္မွာ ဂိုးေပါက္ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့တဲ့ ရိုနယ္ဒိုဟာ ႏိုင္ငံအသင္းနဲ႔ ကလပ္အသင္းအတြက္ စုစုေပါင္း ၁၀ ပြဲဆက္ဂိုးသြင္းယူႏုိင္မယ့္ အခြင့္အေရး ဆံုးရံႈးခဲ့ရပါတယ္။။

နယ္သာလန္အသငး္ကို စတင္ကိုင္တြယ္ခဲ့တဲ့ ပထမဆံုး ပြဲစဥ္မွာလည္း နည္းျပေရာ္နယ္ကိုိးမန္း အေနနဲ႔ ဒီေပး ၊ ဘာဘယ္ နဲ႔ ဗန္ဒိုက္တို႔ရဲ႔ သြင္းဂိုးေတြနဲ႔ ႏိုင္ပြဲရယူခဲ့ၿပီး ေပၚတူဂီအသင္းတြက္ေတာ့ ရလဒ္ဆိုးပိုင္ဆိုင္ခဲ့ရတဲ့ ညတစ္ညျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ပြဲခ်ိန္ ၁၁ မိနစ္မွာ ဒြန္နီဗန္နီရဲ႕ ေပးပို႔မႈကေန ဒီေပး သြင္းယူခဲ့ၿပီး ဒုတိယ သြင္းဂိုးကိုေတာ့ ဘာဘယ္က ျပင္းထန္တဲ႔ ေခါင္းတိုက္သြင္းဂိုးနဲ႔ သြင္းယူခဲ့ပါတယ္။

ရိုနယ္ဒိုအတြက္ကေတာ့ စိတ္ပ်က္စရာ ေန႔တစ္ေန႔ကို ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ရတာျဖစ္ၿပီး အသင္းတြက္ တိုက္စစ္ဆင္ကစားရင္း ဂိုးဧရိယာထဲလဲက်ခဲ့တာေၾကာင့္ ပင္နယ္တီေတာင္းဆိုခဲ့ေပမယ့္ ကြင္းလယ္ဒိုက ခြင့္မျပဳခဲ့သလို အေႏွးျပကြက္ေတြမွာေတာ့ ရိုနယ္ဒိုေဘာလံုးဆြဲေျပးရင္း ေျမႀကီးနဲ႔ ေျခေထာက္နဲ႔ ထိမိၿပီး နယ္သာလန္ ကစားသမားေတြနဲ႔ ထိခိုက္ခဲ့ျခင္း မရွိတာျဖစ္ပါတယ္။

So this just happened. Ronaldo kicks the floor and furiously demands a penalty.. 😂😂😂 pic.twitter.com/xketOnCapo

နယ္သာလန္အသင္းတြက္ ေနာက္ဆံုးဂိုးကိုေတာ့ လီဗာပူးလ္ေနာက္ခံကစားသမား ဗန္ဒိုက္က ေျမမက်ကန္သြင္းၿပီး ရယူေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ေပၚတူဂီအသင္းသား ကာဗာကို ကန္ဆယ္လို ၂ ၀ါ ၁ နီနဲ႔ ထုတ္ပယ္ခံခဲ့ရတာကလည္း ေပၚတူဂီအသင္းတြက္ စိတ္ပ်က္စရာျဖစ္ရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ထပ္တိုးခဲ့ပါတယ္။

@cristiano Ronaldo almost got kissed on the lips by a pitch invader in the friendly match against the Netherlands! 💋😱! pic.twitter.com/ffYnqS6Aqb

