ၾသစေတးလ်နည္းျပဘ၀ကိုေက်နပ္ေပ်ာ္ရႊင္ေနတဲ့ဗန္မာ၀စ္

ၾသစေတးလ်အသင္းရဲ႕ နည္းျပ ဘာ့တ္ဗန္မာ၀စ္ က သူ႕အေနနဲ႕ ၾသစေတးလ်အသင္းရဲ႕ နည္းျပအျဖစ္တာ၀န္ယူရျခင္းအေပၚ မ်ားစြာဂုဏ္ယူျပီး ၂၀၁၈ ကမၻာ့ဖလားမွာ အေကာင္းဆံုးစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ဖို႕ ကူညီသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ဘာ့တ္ဗန္မာ၀စ္ဟာ သူ႕ရဲ႕ ပထမဆံုးကိုင္တြယ္မႈအျဖစ္ ျပီးခဲ့တဲ့ ေနာ္ေ၀အသင္းနဲ႕ပြဲစဥ္မွာ တာ၀န္ယူ ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း အဖြင့္မလွခဲ့ဘဲ အဆိုပါ ခ်စ္ၾကည္ေရးေျခစမ္းပြဲစဥ္မွာ (၄)ဂိုး (၁)ဂိုးနဲ႕ ရံႈးနိမ့္ ခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္လည္း နည္းျပဗန္မာ၀စ္ကေတာ့ သူ႕ရဲ႕ လမ္းညႊန္မႈေအာက္မွာ အသင္းသားေတြအေနနဲ႕ သူတို႕ရဲ႕ ပံုစံတစ္ခုကို တိုးတက္လာေအာင္ စြမ္းေဆာင္ျပႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ကမၻာ့ဖလားမွာ ပံုစံေကာင္း တစ္ခုျပသႏိုင္မယ္လို႕ ယံုၾကည္ေနပါတယ္။

Robbie Kruse explains the mood in camp after the game against Norway.

