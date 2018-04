ေ၀းလ္စ္အသင္းအတြက္ေအာင္ျမင္မႈေတြရယူဖို႕ေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့ဂါရက္ေဘးလ္

ေ၀းလ္စ္လက္ေရြးစင္ အသင္းရဲ႕ လက္ေရြးစင္ကစားသမား ဂါရက္ေဘးလ္က China Cup မွာ ဥရုေဂြးအသင္းကို အႏိုင္ယူကာ ခ်န္ပီယံျဖစ္ဖို႕ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္းဆိုပါတယ္။

တရုတ္အသင္းကို (၆)ဂုိုုး ဂိုးမရွိနဲ႕ အႏိုင္ရရွိခဲ့တဲ့ပြဲစဥ္မွာ ဂါရက္ေဘးလ္ဟာ ဟက္ထရစ္ဂိုးသြင္းယူႏိုင္ခဲ့ ျပီး ေ၀းလ္စ္လက္ေရြးစင္အသင္းရဲ႕ သြင္းဂိုးအမ်ားဆံုးကစားသမား ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ဂါရက္ေဘးလ္က ေတာ့ ေ၀းလ္စ္အသင္းနဲ႕ ခ်န္ပီယံဆုရဖို႕ အမ်ားၾကီးေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္းဆိုပါ တယ္။

ဂါရက္ေဘးလ္ဟာ ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းနဲ႕အတူ ကလပ္အသင္းေအာင္ျမင္မႈ မ်ားစြာရယူႏိုင္ခဲ့ ေပမယ့္လည္း လက္ေရြးစင္ကစားသမားဘ၀မွာေတာ့ ေအာင္ျမင္မႈရဖို႕ ရုန္းကန္ေနရပါတယ္။

Unbelievable reception here in China and to see so many Welsh Fans make the trip. Very proud to break Ian’s record tonight with the hat-trick ⚽⚽⚽ #29 #togetherstronger🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 pic.twitter.com/siujPl2wvR

