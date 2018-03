ဆြီဒင္အသင္းအတြက္ကမၻာ့ဖလားမွာပါ၀င္ကစားဖြယ္ရွိတဲ့အီဗရာဟီမိုဗစ္

ဆြီဒင္လက္ေရြးစင္အသင္းကေန အနားယူခဲ့တဲ့ ဇလက္တန္ အီဗရာဟီမိုဗစ္ဟာ လာမယ့္ ကမၻာ့ဖလား မွာ လက္ေရြးစင္အသင္းအတြက္ ျပန္လည္ပါ၀င္ကစားဖြယ္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အီဗရာဟီမိုဗစ္ဟာ ဆြီဒင္လက္ေရြးစင္အသင္းအတြက္ (၁၁၆)ပြဲမွာ (၆၂)ဂိုးသြင္းယူႏိုင္ခဲ့ျပီးေနာက္ လက္ေရြးစင္ကစားသမားဘ၀ကေန အနားယူေနခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

Paul Pogba supported Zlatan Ibrahimovic tonight to open a new padel centre in Stockholm #mufc pic.twitter.com/YreMWXtkB4

— Samuel Luckhurst (@samuelluckhurst) March 1, 2018