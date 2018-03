ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေတြရွိေနေသးတဲ့VARစနစ္နဲ႕ကမၻာ့ဖလားရဲ႕အႏွစ္သာရေတြကိုပ်က္စီးေစမွာလား

VAR နည္းပညာလို႕ ေခၚတဲ့ Video Assistant Refree ဟာ ခုခ်ိန္မွာ ဆိုးဆိုးရြားရြားျပက္လံုုး တစ္ခု လို ျဖစ္လာခဲ့ပါျပီ။ဒိုင္လူၾကီးေတြရဲ႕ မွားယြင္းတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို အေျဖရွာဖို႕ အဆိုပါ နည္းပညာကို သံုးစြဲလာၾက တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း တကယ္တမ္းမွာေတာ့ ဒီနည္းပညာဟာ ပြဲစဥ္ေတြကို ပိုျပီးေကာင္း လာေအာင္မလုပ္ႏိုင္ယံုမွ်မက ပိုျပီးပင္ဆုိး၀ါးေစခဲ့ပါတယ္။

VAR နည္းပညာနဲ႕ပတ္သက္ျပီး လတ္တေလာ အျငင္းပြားေနတာကေတာ့ ရက္ပိုင္းအတြင္းက ကစားခဲ့ တဲ့ စပါးစ္အသင္းနဲ႕ Rochdale အသင္းတို႕ရဲ႕ ပြဲစဥ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ပထမဆံုးအေနနဲ႕ကေတာ့ အဲရစ္လမ္မယ္လာ သြင္းယူခဲ့တဲ့ဂိုးကို ဂိုးအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးခဲ့ျခင္းမရွိ တာျဖစ္ပါတယ္။ VAR ကိုေစာင့္ၾကည့္တဲ့ တာ၀န္ရွိသူေတြကေတာ့ စပါးစ္တိုက္စစ္မွဴး ဖာနန္ဒိုေလာရန္႕ အေနနဲ႕ တစ္ဖက္ေနာက္ခံလူကို ဟန္႕တားထားေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျပီးေနာက္ ဂိုးအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးခဲ့ျခင္းမရွိတာလည္းျဖစ္ပါတယ။္

ေနာက္ထပ္မိနစ္အနည္းငယ္အၾကာမွာ စပါးစ္အသင္းကန္ခြင့္ရရွိခဲ့တဲ့ အလြတ္တည္ကန္ေဘာကို VAR ေစာင့္ၾကည့္တဲ့အဖြဲ႕ ပင္နယ္တီအျဖစ္သတ္မွတ္သင့္ေၾကာင္း အၾကံံျပဳခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း VAR ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အကူအညီကိုမယူဘဲ ပင္နယ္တီမသတ္မွတ္ေပးခဲ့တာေၾကာင့္ နည္းျပ ၊ ကစားသမားနဲ႕ ပရိသတ္ေတြ စိတ္အၾကီးအက်ယ္ ပ်က္ခဲ့ၾကပါတယ္။

အဲဒီလို မွားယြင္းတဲ့အျဖစ္အပ်က္ေတြရဲ႕ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြဟာ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ျဖစ္ခဲ့ျပီး ေသခ်ာတာကေတာ့ ကစားသမားေတြအတြက္ေရာ ၊ ပရိတ္ေတြအတြက္ပါ စိတ္ရႈပ္ေထြးစရာ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

Doesnt matter what the result is, VAR is making the best game in the world and the game we love so much degenerate into a farce. Just a mockery of a game.

— osvaldo ardiles (@osvaldooardiles) February 28, 2018