လက္ဂ္နက္စ္အသင္းနဲ႕ပြဲစဥ္မွာတစ္ဦးတည္း(၄)ဂုိးသြင္းယူႏုိင္ခဲ့တဲ့ဂရစ္ဇ္မန္း

အက္သလက္တီကိုမက္ဒရစ္အသင္းရဲ႕တိုက္စစ္မွဴး ဂရစ္ဇ္မန္းဟာ လက္ဂ္နက္စ္ အသင္းကို (၄)ဂိုး ဂိုးမရွိနဲ႕ အႏိုင္ရရွိခဲ့တဲ့ လာလီဂါ ပြဲစဥ္မွာ သြင္းဂုိး(၄)ဂိုးစလံုးကို တစ္ဦးတည္းသြင္းယူေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

အက္သလက္တီကိုမက္ဒရစ္အသင္းအတြက္ အဆိုပါႏိုင္ပြဲဟာ (၈)ပြဲဆက္ႏိုင္ပြဲျဖစ္ျပီး လက္ရွိခ်ိန္မွာ အမွတ္ေပးဇယားထိပ္ဆံုးမွ ဘာစီလိုနာအသင္းနဲ႕ (၄)မွတ္သာလွ်င္ကြာဟပါေတာ့တယ္။

3 – Antoine Griezmann is the third Atletico player to reach 100+ goals in the 21st century (101 currently), after Sergio Agüero (101) and Fernando Torres (124). Prince. pic.twitter.com/anZ7oHpbab

— OptaJose (@OptaJose) February 28, 2018