ဂါရတ္ေဘးလ္နဲ႕ရမ္ေဆးကိုလက္ရွိအသင္းေတြမွာပဲဆက္လက္ျမင္ေတြ႕ခ်င္တဲ့ရိုင္ယန္ဂစ္

ေ၀းလ္စ္အသင္းရဲ႕နည္းျပ ရိုင္ယန္ဂစ္က လက္ရွိခ်ိန္မွာ သက္ဆိုင္ရာအသင္းအသီးသီးက ေန ထြက္ခြာ ဖို႕ သတင္းေတြထြက္ေပၚေနတဲ့ ဂါရက္ေဘးလ္နဲ႕ ရမ္ေဆး တုိ႕ရဲ႕ အနာဂတ္ကို လက္ရွိအသင္းေတြမွာပဲဆက္ရွိေနတာ ျမင္ေတြ႕လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္ ။

အသက္(၂၈)ႏွစ္အရြယ္ ဂါရက္ေဘးလ္ဟာ ယခုရာသီအတြင္း နည္းျပဇီဒန္းရဲ႕လက္ေအာက္မွာ ပံုမွန္ပြဲ ထြက္ခြင့္ေနရာမရဘဲ ရာသီကုန္မွာ အသင္းကထြက္ခြာဖို႕ သတင္းေတြထြက္ေပၚေနပါတယ္။

ရိုင္ယန္ဂစ္က ဂါရက္ေဘးလ္နဲ႕ပတ္သက္ျပီးေျပာၾကားရာမွာ – “ သူ႕ရဲ႕ အနာဂတ္က ကၽြန္ေတာ့္ကို ဘာမွစိုးရိမ္မႈမျဖစ္ေစပါဘူး။ သူကစားေနတာက ခမ္းနားတဲ့အသင္းၾကီးေလ။ အသင္းၾကီးမွာ ကစား မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေ၀ဖန္ခံရမွာပဲေလ။ သူ႕ၾကည့္ရတာေတာ့ ေပ်ာ္ေနတဲ့ပံုပါပဲ။ သူ ပြဲထြက္မကစားရရင္ ေတာ့မေပ်ာ္ပါဘူး။ လက္ရွိေတာ့ ၾကံ့ခိုင္မႈျပည့္၀ျပီး သူ႕ေျခစြမ္းကေကာင္းေနပါေသးတယ္။ PSG အသင္းနဲ႕ပြဲစဥ္မွာဆို သူ အေကာင္းဆံုးလုပ္ျပသြားႏိုင္ခဲ့တယ္။ ေ၀းလ္စ္ ကပရိသတ္ေတြကလည္း ဂါရက္ေဘးလ္ ဘယ္ေလာက္အေရးပါတယ္ဆိုတာကို သိၾကပါတယ္။ ဂါရက္ေဘးလ္က ၾကံ့ခိုင္မႈ ျပည့္၀ရင္ေတာ့ တစ္ခုခုလုပ္ျပႏုိင္မွာပါ။ ” လို႕ ဆိုပါတယ္။

A fantastic welcome for our National Team Manager this afternoon seeing the U14's train at Brymbo Lodge YFC .

Cafodd Ryan Giggs amser gwych yn sgwrsio yn Brymbo Lodge YFC yn gynharach ac yn gwylio'r ieuenctid yn hyfforddi. Diolch am y croeso!#TogetherStronger pic.twitter.com/naUIqp9jgB

— Wales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@Cymru) February 13, 2018