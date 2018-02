FA ဖလားကို ရယူဖို႔ ပစ္မွတ္ထားေနေၾကာင္း ဆြမ္ဆီးနည္းျပ ကာဗယ္ေဟာ ေျပာၾကား

ဆြမ္ဆီးအသင္း ၾကားရက္မွာ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္မွာ ရွက္ဖီးလ္ ၀က္နက္စ္ေဒး အသင္းကို ၂ ဂိုးျပတ္နဲ႔ အႏိုင္ယူၿပီး FA ဖလား ကြာတားဖိုင္နယ္ အဆင့္ကို တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ေနာက္မွာေတာ့ ခ်န္ပီယံဆုအတြက္ ပစ္မွတ္ထား ယွဥ္ၿပိဳင္မယ္လုိ႔ နည္းျပ ကာဗယ္ေဟာက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ပထမအေက်ာ့ပြဲစဥ္မွာ ဂိုးမရွိသေရရလဒ္သာ ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီး ဒုတိယအေက်ာ့မွာေတာ့ အသင္းရဲ႕ ဖလားအိမ္မက္ကို အသက္သြင္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

🦉🦉🦉 out!! Carlos Carvalhal gained some revenge over his former club as the Swans moved into the last 8️⃣️ of @TheFACup.

Should they be concentrating on the league?https://t.co/fioDpraTyA

