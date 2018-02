ရာသီကုန္မွာ ထိပ္ဆံုး ၄ သင္း၀င္ဖို႔ မေသခ်ာတဲ့ အိမ္မက္ကို ဆက္မက္ရမယ့္ ခ်ဲလ္ဆီး

ယခုႏွစ္ ပရီးမီးယားလိဂ္ ခ်န္ပီယံၿပိဳင္ပြဲကေန ၿပီးဆံုးသြားခဲ့ၿပီလို႔ သတ္မွတ္ရမယ့္ အခ်ိန္မွာ လက္က်န္ ထိပ္ဆံုး ၃ ေနရာမွာ ရပ္တည္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ တိုက္ပြဲကလည္း ရာသီကုန္ထိ ဆက္လက္ျပင္းထန္ေနဦးမွာပါ။

ၿပီးခဲ့တဲ့ တစ္ပတ္က ကစားခဲ့တဲ့ မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္အသင္းနဲ႔ ခ်ဲလ္ဆီးအသင္းတို႔ ပြဲစဥ္ဟာ ဒီႏွစ္အတြက္ ပရီးမီးယားလိဂ္ရဲ႕ စတုတၳအေကာင္းဆံုး နဲ႔ ပဥၥမ အေကာင္းဆံုး အသင္းနဲ႔ရဲ႕ အားၿပိဳင္မႈလို႔ ဆိုရမွာျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအမွတ္ေပးဇယား ရပ္တည္မႈမွာေတာ့ မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္ အသင္းက အဆင့္ ၂ ေနရာကို ျပန္လည္ရယူထားႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

လီဗာပူးလ္အသင္းက ဒီတစ္ပတ္ ကစားခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္မွာ ယခုႏွစ္ရာသီသြင္းဂိုး ၁၀၀ ျပည့္ေျမာက္သြားခဲ့တဲ့အထိ တိုက္စစ္ပိုင္းက ေျခစြမ္းျပသေနခဲ့ၿပီး စပါးအသင္းက လည္း ရိြဳင္းေဟာ့ဆန္ ပဲ့ကိုင္မႈေအာက္က ခရစၥတယ္ပဲေလ့စ္ ခံစစ္ေၾကာင္းကို အေကာင္းဆံုး ပံုစံနဲ႔ ထိုးေဖာက္ခဲ့ၿပီး ေနာက္က်အႏိုင္ဂိုးကို ရယူႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္ နဲ႔ ခ်ဲလ္ဆီးတို႔ ပြဲစဥ္မွာေတာ့ ရုန္းကန္ေနရတဲ့ အသင္း ၂ သင္းရဲ႕ ကစားပံုကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။

ဒီပြဲစဥ္မွာ ခ်ဲလ္ဆီးအသင္းရဲ႕ ကြင္းလယ္နဲ႔ တိုက္စစ္ ခ်ိတ္ဆက္ရာမွာ အားနည္းမႈေတြကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသလို နည္းျပကြန္တီရဲ႕ အသင္းကို ထိန္းေက်ာင္းခဲ့တဲ့ ပံုစံကလည္း အခုမွ နည္းျပေလာကို စတင္၀င္ေရာက္ခဲ့တဲ့သူ တစ္ဦး နည္းျပျပဳလုပ္ေနတာနဲ႔ တူပါတယ္။မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္ အသင္းကေတာ့ အေစာပိုင္းမွာ တည္ၿငိမ္မႈေပ်ာက္ဆံုးေနတဲ့ ကစားကြက္ကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရေပမယ့္ ပြဲအေပၚ အာရံုစူးစိုက္မႈ နည္းပါးေနတာကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္းပြဲခ်ိန္ေတြမွာေတာ့ ပိုေကာင္းေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ႏွစ္သင္းလံုးကို သံုးသပ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ တိုက္စစ္ပိုင္းအတြက္ ႀကိဳးစားရုန္းကန္ေနခဲ့ရတဲ့ ပံုစံေတြကိုျမင္ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ ပြဲမစခင္မွာ အမွတ္ေပးဇယား အဆင့္ ၂ ေနရာနဲ႔ ၄ ေနရာေတြမွာ ရပ္တည္ေနတဲ့ အသင္း ၂သင္းျဖစ္ေပမယ့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့တဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့ အဆင့္ ၃ နဲ႔ ၅ ေနရာက အသင္းတို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားတဲ့ ပြဲစဥ္ျဖစ္သြားခဲ့ပါတယ္။ မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္ အသင္းကေတာ့ ဒီပြဲစဥ္အႏိုင္ရလဒ္ေၾကာင့္ အမွတ္ေပးဇယား ဒုတိယေနရာကို ျပန္လည္ေရာက္ရွိႏိုင္ခဲ့မယ္ဆိုေပမယ့္ ဒုတိယေနရာက လီဗာပူးလ္အသင္းနဲ႕ ၂ မွတ္ကြာ အေနအထားနဲ႔ ရပ္တည္ေနႏိုင္တာ ျဖစ္ၿပီး တတိယေနရာမွာ အေကာင္းဆံုး ဖိအားေပးႏိုင္တဲ့ စပါးအသင္း ရွိေနပါေသးတယ္။

မန္စီးတီးအသင္းအေနနဲ႔ အမွတ္ေပးဇယားကို ယံုၾကည္ခ်က္ ရွိရွိနဲ႔ ဆက္လက္ဦးေဆာင္ေနၿပီး လာမယ့္တစ္ပတ္မွာ အာဆင္နယ္ ၊ ေနာက္တစ္ပတ္မွာ ခ်ဲလ္ဆီးအသင္းေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္သြားရမွာျဖစ္ၿပီး ဒီပြဲစဥ္ ၂ ပြဲကိုသာ မန္စီးတီးအသင္း အႏိုင္ရရွိခဲ့မယ္ဆိုရင္ ခ်န္ပီယံျဖစ္ၿပီလို႔ ေျပာလို႔ရတဲ့ အေျခအေနကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ဒါ့ေၾကာင့္ ဒုတိယေနရာအတြက္ မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္ ၊ လီဗာပူးလ္ နဲ႔ စပါးတို႔ အဓိက အားၿပိဳင္သြားရဖို႔ ရွိေနပါတယ္။

စပါးအသင္းနဲ႔ လီဗာပူးလ္အသင္းတို႔ ဒီတစ္ပတ္မွာ ကစားခဲ့တဲ့ပြဲစဥ္ေတြကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၾကည့္ပါမယ္။

စပါးနဲ႔ ခရစၥတယ္ပဲေလ့စ္တို႔ ပြဲစဥ္မွာ နည္းျပရိြဳင္းေဟာ့ဆန္ရဲ႕ ေနာက္တန္းကစားပံုကို ခ်ီးက်ဴးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ဒီလိုေနာက္တန္းကို ထိုးေဖာက္ရာမွာ စပါးကြင္းလယ္ကေန ဒမ္ဘီလီက ေဘာလံုးရယူၿပီးခ်ိန္မွာ တိုက္စစ္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ဖို႔အတြက္ ျပင္ဆင္ခဲ့ေပမယ့္ တစ္ဖက္အသင္းအေပၚ လႊမ္းမိုးႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ပါဘူး။ အဲရစ္ဆင္ကလည္း ေပးပို႔မႈေတြ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ သူရဲ႕ ပံုမွန္ေျခစြမ္းမွာ မရွိခဲ့ပါဘူး။ အလီကေတာ့ ကြင္းထဲမွာ ေဘာလံုးနဲ႔ တစ္သားတည္း ဆြဲေျပးတိုက္စစ္ဆင္ဖို႔ နဲ႔ ပင္နယ္တီ ဧရိယာထဲ လွဲခ်ဖို႔သာ ေခါင္းထဲရွိေနတဲ့ပံုစံပါ။ ဒီလိုအေျခအေနေတြၾကားထဲကေန စပါးပရိသတ္ေတြကို ေပ်ာ္ရႊင္ေစခဲ့တာ ဟယ္ရီကိန္းရဲ႕ ဂိုးလဒ္ေၾကာင့္လို႔ပဲေျပာရမွာပါ။

ဒီႏွစ္ေနာက္ပိုင္းပြဲစဥ္ေတြမွာ ပြန္ခ်က္တီႏိုရဲ႕ စပါးအသင္းရလဒ္ေကာင္းေတြ ရယူထားႏိုင္ခဲ့တယ္ဆိုတာ မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အေကာင္းဆံုး ႏိုင္ပြဲေတြ ရရွိေအာင္စြမ္းေဆာင္ထားႏိုင္တာက သူတို႔အသင္းရဲ႕ ကစားပံုေကာင္းမြန္လြန္းတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္မဟုတ္ခဲ့ပါဘူး သူတို႔ရဲ႕ ရလဒ္ေကာင္း ရယူလိုတဲ့ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္စိတ္ဓါတ္ပိုင္းေၾကာင့္ပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ တစ္ဖက္အသင္းကို အေကာင္းဆံုး ဖိအားေပးကစားတတ္တဲ့ မန္စီးတီး ၊ လီဗာပူးလ္တို႔လို အသင္းေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရခ်ိန္မွာေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ အေကာင္းဆံုး ကိုယ္ပိုင္စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြကို ျမင္ေတြ႕ရဖို႔ ရွိေနပါတယ္။

ဒီရာသီမွာ အေကာင္းဆံုး တိုက္စစ္ပိုင္းကို ျပသေနတဲ့ လီဗာပူးလ္ရဲ႕ တိုက္စစ္ပိုင္းမွာ ဂိုးရရွိခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ေတြကို ျပန္လည္သံုးသပ္မယ္ဆိုရင္ ၂ ပိုင္းခြဲၿပီး သံုးသပ္ရပါတယ္။ ပထမတစ္ခုက ကေလာ့ရဲ႕ လီဗာပူးလ္အသင္း ဒီရာသီမွာ ၄ ဂိုး နဲ႔အထက္ သြင္းယူႏိုင္ခဲ့တဲ့ ပြဲအေရအတြက္က ၁၁ ပြဲရွိပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က လိဂ္ပြဲကစားခဲ့ၿပီးတဲ့ ၂၈ ပြဲမွာ ၃ ပြဲနဲ႔အထက္ သြင္းယူႏိုင္ခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္က ကစားခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္ရဲ႕ ထက္၀က္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေရအတြက္က မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္ ၊ စပါး နဲ႔ ခ်ဲလ္ဆီးတို႔ထက္ ၆ ႀကိမ္ပိုသြင္းယူထားႏိုင္တဲ့ အေရအတြက္ပါ။

စပါးအသင္း ပရိသတ္ေတြအပါအ၀င္ တျခားသူေတြ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ေ၀ဖန္ေနတာကေတာ့ ရရွိခဲ့တဲ့ အေကာင္းဆံုး အခြင့္အေရးေတြကို စပါးအသင္း အသံုးမခ်ႏိုင္တာပါ။ ခရစၥတယ္ပဲေလ့စ္လို ခံစစ္ပိတ္ကစားခဲ့တဲ့ အသင္းေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရခ်ိန္မွာ စပါးရဲ႕ အဓိက ကစားသမားေတြရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုင္းက ေသာ့ပိတ္ခံထားရသလို ျဖစ္ေနခဲ့ပါတယ္။

