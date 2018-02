ေတာင္အာဖရိကကလပ္အသင္းတစ္ခုမွာျမင္ေတြ႕ရေတာ့မယ့္အူစိန္ေဘာ့

ဂ်ေမကာႏိုင္ငံသားအေျပးခ်န္ပီယံ အူစိန္ေဘာ့ဟာ ေတာင္အာဖရိက ေဘာလံုးကလပ္အသင္းတစ္ သင္းျဖစ္တဲ့ Mamelodi Sundowns အသင္းနဲ႕ ဒီေန႕မွာ လက္မွတ္ေရးထိုးမယ္လို႕ သိရပါတယ္။

Mamelodi Sundowns အသင္းကေတာ့ အရိပ္အျမြက္အေနနဲ႕ အူစိန္ေဘာ့ သူတို႕ထရိန္နင္၀တ္စံု ၀တ္ဆင္ထားတဲ့ဓာတ္ပံုကို “ Football will never be the same.Find out tomorrow (Tuesday) 8am GMT ” ဆိုတဲ့ စာသားနဲ႕အတူ ဆိုရွယ္မီဒီယာေပၚမွာ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

Mamelodi Sundowns အသင္းဟာ လက္ရွိခ်ိန္မွာ ေတာင္အာဖရိက ရဲ႕ ထိပ္တန္းလိဂ္ျပိဳင္ပြဲမွာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ေနတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

Football will never be the same. Find out tomorrow 8am GMT! 😏👆 #Sundowns pic.twitter.com/nifRZFR62s — Mamelodi Sundowns FC (@Masandawana) February 26, 2018

ျပီးခဲ့တဲ့တနဂၤေႏြေန႕တုန္းက အူစိန္ေဘာ့က သူ႕အေနနဲ႕ ေဘာလံုးအသင္းတစ္သင္းနဲ႕ လက္မွတ္ ေရးထိုးျပီးျဖစ္ေၾကာင္းေၾကျငာခဲ့ျပီးေနာက္ ဒီသတင္းေတြထြက္ေပၚလာတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

အေျပးကစားသမားဘ၀ကေန အနားယူျပီးကတည္းက အူစိန္ေဘာ့အေနနဲ႕ ေဘာလံုးေလာကဘက္ ကို ေျခဦးလွည့္ဖုိ႕ ယခင္တည္းကေျပာၾကားမႈေတြရွိခဲ့ပါတယ္။

အူစိန္ေဘာ့ဟာ ေဒါ့မြန္အသင္းနဲ႕အတူ ေလ့က်င့္မႈေတြကိုျပဳလုပ္ခဲ့ေပမယ့္လည္း သူ႕ရဲ႕ စိတ္ကူးအိပ္မက္ထဲကအသင္းကေတာ့ မန္ခ်က္စတာယူႏုိက္တက္အသင္းျဖစ္ေၾကာင္းဆိုပါ တယ္။

အသက္(၃၁)ႏွစ္အရြယ္ရွိျပီျဖစ္တဲ့ အူစိန္ေဘာ့ဟာ အိုလံပစ္ျပိဳင္ပြဲရဲ႕ (၁၀၀)မီတာ ၊ (၂၀၀)မီတာ အေျပးျပိဳင္ပြဲေတြမွာ ေရႊတံဆိပ္(၈)ခုရယူခဲ့ျပီးေနာက္ ျပီးခဲ့တဲ့ေႏြရာသီမွာ အေျပးသမားဘ၀ကေန အနားယူခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အူစိန္ေဘာ့ေနာက္ဆံုးယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့တဲ့ျပိဳင္ပြဲကေတာ့ ျပီးခဲ့တဲ့ ၾသဂုတ္လတုန္းက ယွဥ္ျပိဳင္ကစားခဲ့တဲ့ London World Championship ျပိဳင္ပြဲျဖစ္ျပီး ဂ်ပ္စတင္ဂတ္လင္ ၊ ခရစ္စတီယန္ကိုးလ္မန္းတို႕ရဲ႕ ေနာက္ တတိယေနရာသာ ရရွိခဲ့ပါတယ္။