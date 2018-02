မန္ခ်က္စတာ ႏိုင္ပြဲေနာက္ကြယ္က အခ်က္ ၅ ခ်က္

မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္အသင္းနဲ႔ ခ်ဲလ္ဆီးအသင္းတို႔ ကစားခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္မွာေတာ့ မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္အသင္းက ေနာက္က်သြင္းဂိုးေတြနဲ႔ ခ်ဲလ္ဆီးအသင္းကို အႏိုင္ယူၿပီး အမွတ္ေပးဇယား ဒုတိယေနရာကို ျပန္လည္တက္လွမ္းခဲ့ပါတယ္။

ခ်ဲလ္ဆီးတြက္ ၀ီလ္လ်ံ ဦးေဆာင္ဂိုးသြင္းယူၿပီးေနာက္မွာ လူကာကူ နဲ႔ လင္ဂတ္တို႔က မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္အတြက္ ေခ်ပဂိုးနဲ႔ ဦးေဆာင္ဂိုးေတြ ျပန္လည္သြ

င္းယူခဲ့ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ဆီဗီလာနဲ႔ ဂိုးမရွိသေရက်ခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္အၿပီးမွာ နည္းျပေမာ္ရင္ညိဳရဲ႕ အေကာင္းဆံုး ကစားပံုကို ျပန္လည္ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။

ဒီပြဲစဥ္ကေန စိတ္၀င္စားဖို႔ ေကာင္းတဲ့ အခ်က္ ၅ ခ်က္ကိုေဖာ္ျပေပးမွာပါ။

အသင္းႀကီးေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရတိုင္း လူကာကူသြင္းဂိုးေတြ သြင္းယူႏိုင္ေတာ့မွာလား?

ယခုႏွစ္ရာသီမွာ အသင္းႀကီးအခ်င္းခ်င္းထိပ္တိုက္ေတြ႔ဆံုတဲ့ ပြဲစဥ္ေတြမွာ ေျခစြမ္းျပသႏိုင္ဖို႔ ရုန္းကန္ေနရတယ္ဆိုၿပီး ေ၀ဖန္ခံေနရတဲ့ လူကာကူကေတာ့ ခ်ဲလ္ဆီးနဲ႔ ပြဲစဥ္မွာ အသင္းတြက္ သြင္းဂိုးသြင္းယူၿပီး ထိပ္ဆံုးအသင္း ၆ သင္းကို သြင္းဂိုးသြင္းယူႏိုင္ျခင္းမရွိတဲ့ စံခ်ိန္ဆိုးကို ရပ္တန္႔ခဲ့ပါတယ္။ အသင္းေဟာင္း ခ်ဲလ္ဆီးနဲ႔ ျပန္လည္ရင္ဆိုင္ခဲ့ရတဲ့ ပြဲစဥ္မွာ အေကာင္းဆံုး ေျခစြမ္းကို ျပသႏိုင္ခဲ့ၿပီး သူတို႔ စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြနဲ႔ အသင္းရဲ႕ တိုက္စစ္ပိုင္းကို ဦးေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။လင္ဂတ္ သြင္းယူခဲ့တဲ့ ဦးေဆာင္ဂိုးကိုလည္း ဖန္တီးေပးခဲ့ၿပီး ပရီးမီးယားလိဂ္ အေကာင္းဆံုး အသင္းေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရတဲ့အခ်ိန္မွာ ဒီထက္ပိုစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ဦးမလားဆိုတာ စိတ္၀င္စားစရာပါ။

ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ခဲ့တဲ့ ကြန္တီရဲ႕ ကစားသမား အေျပာင္းအလဲ

ကြန္တီဟာ ခ်ဲလ္ဆီးအတြက္ သင့္ေတာ္တဲ့ နည္းျပတစ္ဦးဆိုတာ ျငင္းစရာမရွိေပမယ့္ ဒီေယဂိုေကာ္စတာ နဲ႔ ေဒးဗစ္လုဇ္တို႔ရဲ႕ ျပႆနာေတြက သူအတြက္ အႀကီးမားဆံုး ေမးခြန္ထုတ္စရာ ၂ ခုအျဖစ္ ရွိေနပါတယ္။ဒီပြဲစဥ္မွာ နည္းျပကြန္တီ အသင္းရဲ ဟန္ခ်က္ညီမႈကို အဓိကထားခဲ့ၿပီး ခ်ဲလ္ဆီးအသင္းရဲ႕ ပံုမွန္ကစားေနက် တစ္ဖက္အသင္းကို စိုးမိုးတဲ့ ကစားပံုေပ်ာက္ဆံုးေနခဲ့ပါတယ္။ ဟာဇတ္ရဲ႕ေနရာမွာ ပတ္ဒရိုကို အစားထိုးခဲ့ၿပီး ၁၇ မိစန္သာ က်န္ရွိခ်ိန္မွ လူစား၀င္ခဲ့ရတဲ့ ပတ္ဒရိုလည္း အသင္းတြက္ ဘာမွလုပ္ျပႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိပါဘူး။ေနာက္ပိုင္းမွာ အသင္းရဲ႕ ေနာက္တန္းကစားပံုကေန တိုက္စစ္ကို ျပင္ဆင္ခဲ့ေပမယ့္ ပြဲအၿပီးမွာေတာ့ မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္ အသင္းကို အေရးနိမ့္ခဲ့ပါတယ္။

စစ္ပြဲတစ္ပြဲကို အႏိုင္ရရွိခဲ့တဲ့ ေမာ္ရင္ညိဳ

ဒီပြဲစဥ္မတိုင္ခင္မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ေမာ္ရင္ညိဳ နဲ႔ ကြန္တီတို႔ရဲ႕ စကားစစ္ထိုးပြဲက ျပင္းထန္ခဲ့ပါတယ္။ဒါ့ေၾကာင့္ႏွစ္ဦးလံုးက ကြင္းတြင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ပိုင္းမွာလည္း အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေအာင္ျပင္ဆင္ခဲ့ပါတယ္။ႏွစ္သင္းလံုး ႏိုင္ပြဲရယူႏိုင္ဖို႔အတြက္ လူစားလဲလွယ္မႈေတြျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေမာ္ရင္ညိဳကေတာ့ လင္ဂတ္ကို ထည့္သြင္းခဲ့ရာမွာ လင္ဂတ္အသင္းတြက္ သြင္းဂိုးရယူေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ကြန္တီကလည္း ဟာဇတ္ကို လူစားလဲလွယ္ခဲ့ပါတယ္။ဒီပြဲစဥ္အႏိုင္ရလဒ္ေၾကာင့္ မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္အသင္းက ခ်ဲလ္ဆီးအသင္းကို ၆ မွတ္ျဖတ္ထားႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲၿပီးဆံုးဖို႔ ၁၀ ပြဲသာလိုေတာ့ခ်ိန္မွာ ေမာ္ရင္ညိဳ ရလဒ္ေကာင္း ဆက္လက္ထိန္းထားႏိုင္မလား ေစာင့္ၾကည့္ရမွာပါ။

13 – Jesse Lingard has scored 13 goals in all competitions for Manchester United this season; only Romelu Lukaku (22) has netted more for the club. Handy. pic.twitter.com/uga5YvCJpT

— OptaJoe (@OptaJoe) February 25, 2018