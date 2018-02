ဒဏ္ရာအေျခအေနေၾကာင့္ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းနဲ႕ပြဲစဥ္ကိုလြဲေခ်ာ္ဖြယ္ရွိတဲ့ေနမာ

PSG အသင္းရဲ႕တုိက္စစ္မွဴးေနမာဟာ မာေဆးလ္အသင္းကို (၃)ဂုိး ဂိုးမရွိနဲ႕အႏိုင္ရရွိခဲ့တဲ့ ျပင္သစ္လီဂူးပြဲစဥ္ မွာ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ျပီး အဆိုပါဒဏ္ရာေၾကာင့္ ကာလရွည္အနားယူရမယ့္ အေျခအေနနဲ႕ ရင္ဆိုင္ရဖြယ္ရွိ ေနပါတယ္။

ေနမာဟာ အဆိုပါပြဲစဥ္ရဲ႕ ပြဲျပီးဆံုးခါနီးမွာ ေျခက်င္း၀တ္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့တာေၾကာင့္ ကြင္းအတြင္းမွ ထြက္ ခြာခဲ့ရျပီး သူ႕ရဲ႕ဒဏ္ရာအေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ရမွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ပြဲစဥ္အတြင္း ေနမာဟာဆံုးရံႈးသြားတဲ့ေဘာလံုးကို လိုက္လုရင္း ေျခက်င္း၀တ္ လိမ္သြားသလိုျဖစ္ျပီး နာက်င္စြာနဲ႕ လဲက်ခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

သူ႕ရဲ႕ဒဏ္ရာအေျခအေနဟာ အသင္းရဲ႕အေရးၾကီးတဲ့ပြဲစဥ္ျဖစ္တဲ့ ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းနဲ႕ကစား မယ့္ ခ်န္ပီယံလိဂ္ပြဲစဥ္နဲ႕ နီးကပ္ေနသလို ကမၻာ့ဖလားျပိဳင္ပြဲေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အတြက္လည္း အေရးၾကီးေနပါတယ္။

Wishing him the speediest of recoveries. pic.twitter.com/v9pQBNHJWl

Neymar’s horrible injury that he picked up in tonight’s clash with Marseille.

PSG အသင္းဟာ ခ်န္ပီယံလိဂ္ရံႈးထြက္ပထမအေက်ာ့မွာ ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းကို (၃)ဂိုး (၁)ဂိုး နဲ႕ ရံႈးနိမ့္ခဲ့ရျပီး ယခုဒုတိယအေက်ာ့မွာ ေနမာမပါ၀င္ႏိုင္မယ့္ အေျခအေနနဲ႕ ရင္ဆိုင္ေနရတာျဖစ္ပါ တယ္။

ဒါ့အျပင္ ဘရာဇီးအသင္းဟာလည္း ဇြန္လမွာက်င္းပမယ့္ ကမၻာ့ဖလားမတိုင္ခင္ မတ္လထဲမွာ ရုရွား ၊ ဂ်ာမဏီ အသင္းေတြနဲ႕ ေျခစမ္းပြဲေတြကစားဖို႕ရွိေနပါတယ္။

လက္ရွိခ်ိန္မွာ ဒဏ္ရာရဲ႕ အေျခအေနအတိအက်ကို မသိရေသးေပမယ့္လည္း ကြင္းအတြင္းလဲက်ခဲ့စဥ္ ေနမာရဲ႕ အမူအရာကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သူ႕အေနနဲ႕ ကာလရွည္ပြဲစဥ္လြဲေခ်ာ္မႈနဲ႕ ၾကံဳေတြ႕ရမယ္လို႕ ခန္႕မွန္းရပါတယ္။

မာေဆးလ္အသင္းနဲ႕ပြဲစဥ္မွာ ေရာ္နယ္ဒိုသြင္းယူခဲ့တဲ့ own goal အပါအ၀င္ ကီလီယန္ ၊ ကာဗာနီတို႕ရဲ႕ သြင္းဂုးိေတြနဲ႕အတူ PSG အသင္းက (၃)ဂိုး ဂိုးမရွိနဲ႕ အႏိုင္ရရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

Kylian Mbappé becomes the youngest ever scorer in Le Classique … 👊⚽️

… but Paris lose Neymar to an ankle injury during their 3-0 win against Marseille. #UCL pic.twitter.com/TrC5W5y2nS

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 25, 2018