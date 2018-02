အမွတ္ေပးဇယား ဒုတိယေနရာကို ျပန္လည္ရယူခဲ့တဲ့မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္

မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္အသင္းနဲ႔ ခ်ဲလ္ဆီးအသင္းတို႔ ကစားခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ္ ပြဲစဥ္ ၂၈ မွာေတာ့ အိမ္ရွင္ မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္အသင္းက အိမ္ကြင္းမွာ ၂ ဂိုး ၁ ဂိုးနဲ႔ အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။

မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္ အသင္းရဲ႕ပြဲထြက္လူစာရင္းမွာေတာ့ ေပါ့ဘာျပန္လည္ ပါ၀င္လာခဲ့သလို ေနာက္ပိုင္းပြဲစဥ္ေတြမွာ ပံုမွန္ပြဲထြက္ခြင့္ ရရွိေနခဲ့တဲ့ မက္တြန္မီေနး ကို ေပါ့ဘာ ၊ မာတစ္တို႔နဲ႔ တြဲၿပီးေမာ္ရင္ညိဳ ပြဲထုတ္ခဲ့ပါတယ္။

“Everybody made a big effort; we were more confident in the second half, and I think if one team deserved a victory it was us” – Jose Mourinho #MUNCHE pic.twitter.com/PFz3qyjFpZ — Premier League (@premierleague) February 25, 2018

ခ်ဲလ္ဆီးရဲ႕ ပြဲထြက္လူစာရင္းကေတာ့ ဘာစီလိုနာနဲ႔ ပြဲစဥ္ကို အနည္းငယ္ အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး တိုက္စစ္မွဴး ေနရာမွာ မိုရာတာ ပြဲထြက္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ကေန ဟာဇတ္နဲ႔ ၀ီလ္လ်ံတို႔ကကစားခဲ့ပါတယ္။

ကြင္းလယ္မွာ ဘာကာယိုကို ပါ၀င္ခဲ့ျခင္းမရွိတဲ့အတြက္ ဒရင့္၀ါးတားကို ကန္ေတနဲ႔ တြဲဖက္ၿပီး ပြဲထုတ္ခဲ့ပါတယ္။

အေစာပိုင္းမွာ ၂ သင္းလံုးက တိုက္စစ္ဆင္ကစားဖို႔ထက္ ကြင္းလယ္အားသာခ်က္ကို ရယူခဲ့ပါတယ္။

ပထမဆံုး ေဖာ္ျပခ်င္တာက ေနာက္တန္းကစားပံုပါ။ မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္ ကေတာ့ အရံခံုမွာ ဘိုင္လီကို ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရေပမယ့္ နည္းျပေမာ္ရင္ညိဳကေတာ့ လင္ဒီေလာ့နဲ႔ စေမာလင္းကို တြဲဖက္ပြဲထုတ္ခဲ့ပါတယ္။

ဗလင္စီယာနဲ႔ အက္ရွေလယန္းတို႔ကေတာ့ ကစားေနက်ပံုစံအတိုင္း ကစားခဲ့တယ္ပဲ ဆိုရမွာပါ။ အသင္းေဘာလံုးရရွိခ်ိန္မွာ ေတာင္ပံေတြကေန တိုက္စစ္လိုက္ပါၿပီး ေဘာလံုးေပးပို႔မႈျပဳလုပ္ဖို႔ ျပင္ဆင္ထားခဲ့ေပမယ့္ ခ်ဲလ္ဆီးကြင္း ဘက္ျခမ္းမွာ တိုက္စစ္ကိုပံ့ပိုးေပးမႈပိုင္းမွာ အားနည္းခဲ့ပါတယ္။ဗလင္စီယာရဲ႕ လုပ္အားႏႈန္းအရ တိုက္စစ္ခံစစ္ ကစားရာမွာ ေျပာစရာသိပ္မလိုခဲ့ေပမယ့္ အက္ရွေလယန္းရဲ႕ ဘယ္ျခမ္းကေတာ့ တိုက္စစ္လိုက္ပါၿပီးခ်ိန္မွာ ခံစစ္ကို အခ်ိန္မွီျပန္မဆင္းႏိုင္ပဲ ေနရာလြတ္ေတြ ျဖစ္ေပၚေနတာကို ခုခ်ိန္ထိ ျမင္ေတြ႕ေနရဆဲပါ။

ဗဟိုခံစစ္ေနရာမွာ ကစားခဲ့တဲ့ လင္ဒီေလာ့ကလည္း အက္ရွေလယန္းဘက္မွာ ကစားခဲ့တာေၾကာင့္ ခ်ဲလ္ဆီးရဲ႕ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ေတာင္ပံကစားသမား ၂ ဦးျဖစ္တဲ့ ၀ီလ္လ်ံ နဲ႔ ဟာဇတ္တို႔ကို ထိန္းခ်ဳပ္ရာမွာ လိုအပ္ခ်က္ရွိေနခဲ့ပါတယ္။

ခ်ဲလ္ဆီးအသင္းရရွိခဲ့တဲ့ ဦးေဆာင္ဂိုးကို ျပန္ၾကည့္ရင္ တန္ျပန္တိုက္စစ္ကေန ၀ီလ္လ်ံရရွိခဲ့ၿပီး ဟာဇတ္ကိုေပးပို႔ခဲ့ပါတယ္။ ဟာဇတ္ကို လူကပ္ကစားခဲ့တဲ့ လင္ဒီေလာ့မွာ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ရွိေနခဲ့ၿပီး ဟာဇတ္ မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္ ေနာက္တန္းကစားသမားေတြၾကားကေန ၀ီလ္လ်ံကို ဖန္တီးေပးခဲ့ၿပီး ၀ီလ္လ်ံ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ အေျခအေနတစ္ခုကေန ဂိုးသမား ဒီဂီယာနဲ႔ ဂိုးတိုင္ၾကားကို ကန္သြင္းယူသြားခဲ့ပါတယ္။

မိုရာတာကေတာ့ တြန္းတြန္းတိုက္တိုက္ ကစားတက္တဲ့ ကစားသမားတစ္ဦးမဟုတ္ခဲ့တာေၾကာင့္ စေမာလင္း အေကာင္းဆံုး လူကပ္ကစားထားႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုရမွာျဖစ္ၿပီး တစ္ပြဲလံုးျခံဳၾကည့္ရင္ လင္ဒီေလာ့ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုင္းမွာ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ရွိေနခဲ့ေပေသးတယ္။

ခ်ဲလ္ဆီးရဲ႕ ေနာက္တန္းမွာလည္း ရူဒီဂါ ၊ ခရစၥတီယန္ဆင္ နဲ႔ အက္ပီလီက်ဴတာတို႔ ပြဲထြက္လာခဲ့ၿပီး အဓိကအားနည္းခဲ့တဲ့ ေနရာက ခရစၥတီယန္ဆင္ရဲ႕ ေနရာပါ။လူကာကူကို အေစာပိုင္းမွာလူကပ္ကစားထားႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ပံုမွန္ေျခစြမ္းေအာက္ကို ခရစၥတီယန္ဆင္ေရာက္ရွိသြားခဲ့ပါတယ္။

“You just want to work hard for the team. If I improve every day I’m happy” – @RomeluLukaku9 #MUNCHE pic.twitter.com/Qwf17MCB4f — Premier League (@premierleague) February 25, 2018

လူကာကူသြင္းယူခဲ့တဲ့ ဂိုးမွာ ခ်ဲလ္ဆီးအသင္း ေနာက္ခံကစားသမားေတြရဲ႕ အားနည္းခ်က္ကို ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရၿပီး ဆန္းခ်က္ ၊ လူကာကူ နဲ႔ မာတီရယ္တို႔ အေပးအယူျပဳလုပ္ၿပီး ပြဲခ်ိန္ ၃၉ မိနစ္မွာ လူကာကူ ဂိုးသမား ေကာ့တိြဳက္ကို အနီးကပ္ကန္သြင္းယူသြားခဲ့တာပါ။

လူစား၀င္ခဲ့တဲ့ လင္ဂတ္ရဲ႕ သြင္းဂိုးကိုခြင့္ျပဳလိုက္ရခ်ိန္မွာ အဓိကက်ခဲ့တဲ့သူေတြက လူကာကူကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့ ကြင္းလယ္ကစားသမားေတြနဲ႔ ဂိုးသြင္းယူဖို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့တဲ့ လင္ဂတ္ကို ဂိုးဧရိယာထဲမွာ ခရစၥတီယန္ဆင္ လူကပ္ပံအားနည္းခဲ့တာက ပိုၿပီးအဓိကက်တဲ့ ျဖစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ၇၅ မိနစ္မွာ လူကာကူ ခ်ဲလ္ဆီးကစားသမား ၃ ဦးၾကားထဲကေန ဂိုးေရွ႕မွာရွိေနခဲ့တဲ့ လင္ဂတ္ဆီကိုေပးပို႔ခဲ့ၿပီး လင္ဂတ္အသင္းတြက္ အႏိုင္ဂိုးကို သြင္းယူေပးခဲ့ပါတယ္။

ကြင္းလယ္ပိုင္းကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အေစာပိုင္းမွာ အလုပ္ျဖစ္မယ္လို႔ ထင္ထားခဲ့တဲ့ ခ်ဲလ္ဆီးကြင္းလယ္အထိုင္ကစားသမားေတြျဖစ္တဲ့ ကန္ေတ နဲ႔ ဒရင့္၀ါးတားတို႔ ၂ ဦးမွာ ဘယ္သူကကြင္းလယ္ အဖ်က္ ၊ ဘယ္သူက ကြင္းလယ္နဲ႔ တိုက္စစ္ ဟန္ခ်က္ထိန္းတယ္ဆိုတာ ေပ်ာက္ဆံုးေနခဲ့ပါတယ္။ ကန္ေတ ပံုမွန္ေျခစြမ္းအတိုင္း ကစားႏိုင္ခဲ့တယ္ဆိုေပမယ့္ ဒရင့္၀ါးတားရဲ႕ ေျခစြမ္းပိုင္းက ေပါ့ဘာနဲ႔ မာတစ္တို႔ရဲ႕ ကြင္းလယ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ရာမွာ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။

ေဘာလံုးပိုင္ဆိုင္မႈပိုင္းမွာ ခ်ဲလ္ဆီးအသင္း အနည္းငယ္အသာရခဲ့တယ္ဆိုေပမယ့္ ေပါ့ဘာရဲ႕ တိုက္စစ္ခံစစ္မွ်တစြာ ကစားခဲ့တဲ့ ေျခစြမ္းနဲ႔ ကြင္းလယ္အဖ်က္ကို ပိုမိုအသားေပးခဲ့တဲ့ မာတစ္တို႔ရဲ႕ ကြင္းလယ္က ခ်ဲလ္ဆီး ကြင္းလယ္ကို စိုးမိုးသြား ခဲ့ပါတယ္။အသင္းေဟာင္း ခ်ဲလ္ဆီးနဲ႔ ျပန္လည္ရင္ဆိုင္ရတဲ့ ပြဲမွာ မာတစ္အေကာင္းဆံုး ပံုစံကို ျပသႏိုင္ခဲ့ၿပီး ခ်ဲလ္ဆီးရဲ႕ တိုက္စစ္လမ္းေၾကာင္းေတြကို မာမာထန္ထန္နဲ႔ ဟန္႔တားႏိုင္ခဲ့တာေၾကာင့္ ခ်ဲလ္ဆီး တိုက္စစ္ဆင္ရာမွာ အခက္အခဲနဲ႔ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့စပါးနဲ႔ ပြဲစဥ္မွာတည္းက ပံုမွန္ပြဲထြက္ခြင့္ ေပ်ာက္ဆံုးေနခဲ့တဲ့ ေပါ့ဘာကေတာ့ ဒီေန႔ပြဲစဥ္မွာ သူရဲ႕နဂိုေျခစြမ္း ျပန္ရခဲ့တယ္လို႔ ဆိုရမွာပါ။ ဂ်ဴဗင္တပ္အသင္းမွာ ကစားခဲ့တဲ့ ေပါ့ဘာကို ျပန္လည္ျမင္ေတြ႕ရဖို႔ လိုေနေသးေပမယ့္ မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္ကို ေရာက္ေရာက္ျခင္း ေျခစြမ္းျပခဲ့တဲ့ ေပါ့ဘာရဲ႕ ကစားပံုကို ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရပါတယ္။မာတစ္နဲ႔ ေပါ့ဘာတို႔ရဲ႕နဲ႔ တြဲဖက္ကစားခဲ့တဲ့ မက္တြန္မီေနးရဲ႕ ေျခစြမ္းကလည္း တစ္ပြဲလံုးနဲ႔ ၾကည့္ရင္ ေကာင္းမြန္တဲ့ ေျခစြမ္းကို ျပသႏိုင္ခဲ့တာပါ။ ေပါ့ဘာရဲ႕ တစ္ကိုယ္ေတာ္ထိုးေဖာက္မႈေတြကို ဟန္႔တားရင္ ကန္ေတ ကြင္းလယ္မွာတင္ အ၀ါကဒ္ထိတဲ့အထိ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

နည္းျပ ကြန္တီအေနနဲ႔ ဒီပြဲစဥ္မွာ ဖာဘရီဂတ္စ္ကို ေစာေစာထည့္သြင္းသင့္ၿပီး ဒရင့္၀ါးတားနဲ႔ လူစားလဲေနာက္က်ခဲ့တာက ဒီလိုရလဒ္ေပးဆပ္ခဲ့ရတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ တိုက္စစ္ပိုင္းမွာေတာ့ လူကာကူ ဦးေဆာင္တဲ့ တိုက္စစ္ပိုင္းက မိုရာတာထက္ အလုပ္ျဖစ္ခဲ့တယ္ဆိုရမွာျဖစ္ေပမယ့္ ေတာင္ပံတိုက္စစ္ေတြမွာေတာ့ ဟာဇတ္နဲ႔ ၀ီလ္လ်ံတို႔ရဲ႕ အတြဲ ဆန္းခ်က္ ၊ မာတီရယ္တို႔ထက္ ပိုၿပီးေကာင္းမြန္တဲ့ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျပႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

FT: #MUFC 2 Chelsea 1. Sorry guys – we can confirm it was *only* 2-1 to #MUFC 😔😅 pic.twitter.com/Q1kqqCrmRl — Manchester United (@ManUtd) February 25, 2018

မာတီရယ္ မလိုအပ္ပဲ ေဘာလံုးအကိုင္မ်ားေနတာနဲ႔ အားစိုက္ကစားတဲ့ ပံုမ်ိဳးမေတြ႕ခဲ့ရတာ တကယ္ကို စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းခဲ့ပါတယ္။ လင္ဂတ္ကို ထည့္ၿပီး မာတီရယ္ကို လူစားလဲခဲ့တာ ထိေရာက္တဲ့ လူစားလဲလွယ္မႈလို႔ ဆိုရမွာ ပါ။ ဆန္းခ်က္ ရဲ႕ ကစားပံုကေတာ့ ေျပာစရာမလိုတဲ့ အေျခအေနမွာ ရွိေနခဲ့ၿပီး အာဆင္နယ္မွာ ဂိုးသြင္းယူဖို႔ သာျပင္ဆင္ေနတဲ့ ဆန္းခ်က္နဲ႔ မတူညီတဲ့ ပံုစံကို ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရၿပီး ကြင္းလယ္ထိဆင္းၿပီးအသင္းေဖာ္ေတြ တိုက္စစ္လမ္းေၾကာင္းမွာ ေနရာလြတ္ေတြ ရွာေဖြေပးတဲ့ ဆန္းခ်က္ကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။

ခ်ဲလ္ဆီးတိုက္စစ္မွာလည္း ဟာဇတ္ကို မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္ ကစားသမား ေတြအဓိကထား ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ဒုတိယပိုင္းမွာ ပတ္ဒရိုကို ထည့္သြင္းၿပီးဟာဇတ္ကို ထုတ္ခဲ့ရတဲ့အထိ ေျခစြမ္းက်ဆင္းခဲ့ပါတယ္။အသင္းအတြက္ ဟူးလ္စီးတီးနဲ႔ပြဲစဥ္ ၊ ဘာစီလိုနာနဲ႔ ပြဲစဥ္ေတြမွာ ေျခစြမ္းျပခဲ့တဲ့ ၀ီလ္လ်ံကေတာ့ ဒီေန႔ပြဲစဥ္မွာလည္း မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္ ေနာက္တန္းကို အေကာင္းဆံုး ဖိအားေပးခဲ့ၿပီး တစ္သင္းလံုးမွာ ေျခစြမ္းအျပႏိုင္ဆံုး ကစားသမားလို႔ဆိုရမွာပါ။

ေနာက္ထပ္ျမင္ခဲ့ရတဲ့ ထူးျခားခ်က္က ဒီဂီယာရဲ႕ အျမင္စြမ္းရည္ပါ။ ဒုတိယပိုင္းမွာ ေနတိုက္ရိုက္ထိတဲ့ ဘက္ျခမ္းမွာ ကစားခဲ့ရတာေၾကာင့္ အျမင္စြမ္းရည္ နည္းပါးတ့ဲ ဒီဂီယာအတြက္ေတာ့ အခက္အခဲျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး ခ်ဲလ္ဆီးရဲ႕ ကန္ခ်က္တိုင္းကို ခက္ခက္ခဲခဲ ကာကြယ္ေနရတာကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။

တစ္ပြဲလံုး ျခံဳၾကည့္ရင္ေတာ့ ပြဲရလဒ္ပိုင္းမွာ အဓိက က်ခဲ့တာက ေမာ္ရင္ညိဳရဲ႕ ပြဲထြက္လူရင္းနဲ႔ မွန္ကန္တဲ့ လူစားလဲလွယ္မႈေၾကာင့္လို႔ပဲ သံုးသပ္ရမွာပါ။