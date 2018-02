ေဒါ့မြန္တိုက္စစ္ပိုင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ ႀကိဳးစားရမယ့္ ေအာ့စ္ဘတ္

ေဒါ့မြန္အသင္းက ဒီတစ္ပတ္မွာ ေအာ့စ္ဘတ္အသင္းကို အိမ္ကြင္းမွာ လက္ခံကစားသြားရမွာျဖစ္ၿပီး ရလဒ္ေကာင္း ရရွိေနတဲ့ အေျခအေနကို ဆက္ထိန္းသြားဖို႔ ျပင္ဆင္ေနပါတယ္။

ေဒါ့မြန္ vs ေအာ့စ္ဘတ္ (ဘြန္ဒက္စ္လီဂါ – ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၇ ရက္ ၂း၀၀)

ထိပ္တိုက္ေတြ႔ဆံုမႈ

ေဒါ့မြန္အသင္းနဲ႔ ေအာ့စ္ဘတ္အသင္းတို႔ကေတာ့ စုစုေပါင္း ၁၄ ႀကိမ္ေတြ႔ဆံုထားခဲ့ၿပီး ေဒါ့မြန္အသင္းကို ၉ ႀကိမ္ႏိုင္ ၄ ႀကိမ္သေရက်ၿပီး ေအာ့စ္ဘတ္ အသင္းက ၁ ႀကိမ္သာ အႏိုင္ရထားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

Wait, It's Sunday and it's STILL not matchday?!

Not to worry #Caiuby, just one more day to go now 😉 #BVBFCA pic.twitter.com/dMqbMrytCM

— FC Augsburg English (@FCA_World) February 25, 2018