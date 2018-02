ခ်န္ပီယံလိဂ္ ၀င္ခြင့္အတြက္ ပစ္မွတ္ထားေၾကာင္း ဆာလက္ ေျပာၾကား

လီဗာပူးလ္တုိက္စစ္မွဴး မိုဟာမက္ဆာလက္ က လာမယ့္ရာသီအတြက္ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ခြင့္အတြက္ ပစ္မွတ္ထားေနတယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

လီဗာပူးလ္အသင္းအေနနဲ႔ အမွတ္ေပးဇယားရပ္တည္မႈမွာ ခ်ဲလ္ဆီးအသင္းကို ၁ မွတ္အသာနဲ႔ အဆင့္ ၃ ေနရာမွာ ရပ္တည္ေနခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ လာမယ့္ရာသီ အဆင့္ ၄ ေနရာတြင္း ၀င္ေအာင္ အေကာင္းဆံုး ႀကိဳးစားသြားမွာပါ။”

ဒီရာသီမွာအသင္းတြက္ ဂိုးေပါင္း ၂၂ ရိုးသြင္းယူေပးထားတဲ့ ဆာလက္က နည္းျပကေလာ့ရဲ႕ နည္းစနစ္ပိုင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးလည္း သံုးသပ္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

