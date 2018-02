ႏိုင္ငံအသင္းရဲ႕ ဖိအားကို ခံစားေနရတယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ ဆြန္ေဟာင္မင္

စပါးတိုက္စစ္ကစားသမား ဆြန္ေဟာင္မင္က ကလပ္အသင္းမွာ ျပသႏိုင္ေနတဲ့ ေျခစြမ္းေတြအရ ေတာင္ကိုရီးယား လက္ေရြးစင္အသင္းရဲ႕ တာ၀န္ေတြကို ပိုၿပီးထမ္းထားရသလို ခံစားရတယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဆြန္ေဟာင္မင္ကေတာ့ စပါးအသင္းနဲ႔အတူ ဒီရာသီမွာ အေကာင္းဆံုး အခ်ိန္ေတြကို ပိုင္ဆိုင္ထားႏိုင္ခဲ့ၿပီး နည္းျပပြန္ခ်က္တီႏိုရဲ႕လက္ေအာက္မွာ အသင္းတြက္ ၿပိဳင္ပြဲစံုသြင္းဂိုး ၂၁ ဂိုးသြင္းယူထားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

လာမယ့္ေႏြရာသီမွာ က်င္းပမယ့္ ကမာၻ႔ဖလားၿပိဳင္ပြဲမွာေတာ့ ေတာင္ကိုရီးယားအ သင္းနဲ႔အတူ ဆြန္ေဟာင္မင္ ပါ၀င္ကစားသြားမွ ျဖစ္ၿပီး ေတာင္ကိုရီးယားအသင္း ကေတာ့ ဆီြဒင္ ၊ ဂ်ာမနီ နဲ႔ မကၠဆီကို အသင္းေတြနဲ႔အတူ တစ္အုပ္စုတည္း က်ေရာက္ေနခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရုရွားႏိုင္ငံမွာ က်င္းပျပဳလုပ္မယ့္ ကမာၻ႕ဖလားၿပိဳင္ပြဲမွာ ေတာင္ကိုရီးယားအသင္းရဲ႕ အဓိကကစားမားတစ္ဦးအျဖစ္သူ႔ကို ေဖာ္ျပေနတာေတြက ပိုမိုႀကီးမားတဲ့ တာ၀န္ယူမႈကို ရွိေစတယ္လို႔ ဆြန္က ဆိုပါတယ္။

