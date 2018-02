ဖဲၾကိဳး၀ါလႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္FAရဲ႕အေရးယူမႈကိုခံခဲ့ရတဲ့ဂြါဒီယိုလာ

မန္ခ်က္စတာစီးတီးအသင္းရဲ႕နည္းျပ ဂြါဒီယိုလာဟာ ႏိုင္ငံေရးနဲ႕ပတ္သက္တဲ့ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုအေနနဲ႕ ဖဲၾကိဳး၀ါ တပ္ဆင္ထားတဲ့ အက်ၤ ီ၀တ္ဆင္ခဲ့တာေၾကာင့္ FA ရဲ႕ အေရးယူမႈကိုရင္ဆုိင္ခဲ့ရပါတယ္။

FA ကထုတ္ျပန္ေၾကျငာရာမွာ ဖဲၾကိဳး၀ါတပ္ဆင္ထားတဲ့ ဂြါဒီယိုလာရဲ႕ အက်ၤ ီဟာ အက်ဥ္းက်ခံ ထားရတဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကိုေထာက္ခံ ျခင္းျဖစ္ျပီး ဒါဟာ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ ၀တ္ဆင္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥး္စညး္ကမ္းကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာက်သလို ေၾကာ္ျငာမူ၀ါဒ ကိုလည္း ခ်ိဳးေဖာက္သလိုျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

နည္းျပဂြါဒီယိုလာအေနနဲ႕ မနက္ျဖန္ညယွဥ္ျပိဳင္ကစားမယ့္ Carabao Cup ဗိုလ္လုပြဲစဥ္မွာ ကိုင္တြယ္ အျပီး တနလၤာေန႕ ညေန(၆)နာရီမွာ FA ရဲ႕ အေရးယူမႈအေပၚ ျပန္လည္တုန္႕ျပန္ေျဖရွင္းရမွာျဖစ္ပါ တယ္။

“Have no regrets” Pep tells the players ahead of Sunday’s final. #mancity pic.twitter.com/GuVeyivCDl

— Manchester City (@ManCity) February 23, 2018