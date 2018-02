လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈနဲ႔ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရတဲ့ ဘန္ရူအာယီ

ေဒ့ါမြန္တိုက္စစ္မွဴး ဘန္ရူအာယီက သူ႔ကို အတၱလႏာၱအသင္းနဲ႔ ပြဲစဥ္မွာ အီတလီပရိသတ္မ်ားက လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားခဲ့တယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဒီပြဲစဥ္မွာေတာ့ တိုလီယိုရဲ႕ ဂိုးနဲ႔ အတၱလႏာၱအသင္း ဦးေဆာင္ဂိုး ရရွိခဲ့ၿပီး ရွမယ္ဇာက ေဒါ့မြန္အသင္းတြက္ ေျခပဂိုးသြင္းယူေပးခဲ့တာေၾကာင့္ တစ္ဖက္ တစ္ဂိုးစီသေရရလဒ္ ထြက္ေပၚခဲ့ေပမယ့္ ပထမအေက်ာ့မွာ ေဒါ့မြန္အသင္းက ဘန္ရူအာယီရဲ႕ သြင္းဂိုးေတြနဲ႔ အႏိုင္ရရွိထားခဲ့တာေၾကာင့္ ႏွစ္ေက်ာ့ေပါင္း ၄ ဂိုး ၃ ဂိုးနဲ႔ ေနာက္တစ္ဆင့္ကို တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ခ်ဲလ္ဆီးအသင္းကေန အငွားနဲ႔လာေရာက္ကစားေနခဲ့တဲ့ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ တိုက္စစ္မွဴး ဘန္ရူအာယီအတြက္ကေတာ့ အိမ္ရွင္ပရိသတ္ေတြရဲ႕ ခါးသီးတဲ့ ဆက္ဆံမႈနဲ႔ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရပါတယ္။

2018 and still racists monkey noises in the stands … really ?! 🤦🏾‍♂️ hope you have fun watching the rest of @EuropaLeague on TV while we are through 🙊🙈🙉 #SayNoToRacism #GoWatchBlackPanther ✌🏾

— Michy Batshuayi (@mbatshuayi) February 22, 2018