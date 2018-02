ဘာစီလိုနာအသင္းနဲ႔ စာခ်ဳပ္သစ္ခ်ဳပ္ဆိုဖို႔ သေဘာတူခဲ့တဲ့ ေရာဘတ္တို

ဥေရာပအသင္းႀကီးေတြက ေခၚယူဖို႔ စိတ္၀င္စားေနတဲ့ ဘာစီလိုနာ ေတာင္ပံကစားသမား ဆာဂ်ီယို ေရာဘတ္တိုက အသင္းနဲ႔ စာခ်ဳပ္သစ္ခ်ဳပ္ဆိုဖို႔ သေဘာတူခဲ့ေၾကာင္း အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အသင္းမွာ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ထိ ရွိေနမယ့္စာခ်ဳပ္သစ္ တစ္ရပ္ကို ခ်ုဳပ္ဆိုဖို႔ သေဘာတူညီခဲ့တာျဖစ္ၿပီး စာခ်ဳပ္ေလ်ာ္ေၾကးေပါင္ သန္း ၄၄၀ ကိုပါ ထည့္သြင္းခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ပါတယ္။

ေရာဘတ္တိုကို ေခၚယူႏိုင္ဖို႔ မန္စီးတီးနဲ႔ မန္ယူအသင္းေတြက စိတ္၀င္စားေနေပမယ့္ ကစားသမားကေတာ့ ေမြးရပ္ေျမအသင္းကေန ထြက္ခြာမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာၾကားထားခဲ့ပါတယ္။

The career of @SergiRoberto10 is an example for our young players. Modesty, persistence, identification and talent define a 100% blaugrana path, His contract extension until 2022 reinforces the FC Barcelona sporting project #SergiRoberto2022 pic.twitter.com/1CqfoGSIk7

“အသင္းနဲ႔ စာခ်ဳပ္သစ္ကိစၥ စတင္ေျပာဆိုတည္းက အသင္းမွာဆဲ ဆက္ရွိေနဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့တာပါ။ ကၽြန္ေတာ္ငယ္စဥ္တည္းက ကစားခဲ့တဲဲ့ ကလပ္အသင္းျဖစ္တာေၾကာင့္ အသင္းမွာပဲ ကာလရွည္ဆက္ရွိသြားမွာပါ။”

“ဒီစာခ်ဳပ္ဟာ ကၽြန္ေတာ္အသင္းနဲ႔ ခ်ဳပ္ဆိုတဲ့ ေနာက္ဆံုးစာခ်ဳပ္မျဖစ္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ အသင္းမွာရွိေနခဲ့တဲ့ မက္ဆီနဲ႔ အင္နီေယစတာတို႔ရဲ႕ ေျခရာကို နင္းႏိုင္မယ့္ ကစားသမားတစ္ဦးျဖစ္ခ်င္ပါတယ္။”

🔊 @SergiRoberto10: "Linking up with #Messi is really easy because he makes everything easier. He is the best player in the world and alongside him we are all better" #SergiRoberto2022 pic.twitter.com/8xDEywIamy

— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 22, 2018