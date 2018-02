ယူရိုပါလိဂ္(၁၆)သင္းအဆင့္ကိုတက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့တဲ့အာဆင္နယ္အသင္း

ယူရိုပါလိဂ္(၃၂)သင္းဆင့္ရံႈးထြက္ဒုတိယအေက်ာ့ပြဲစဥ္မွာ အာဆင္နယ္အသင္းဟာ ေအာ့စတာဆန္အသင္း ကို (၂)ဂိုး (၁)ဂိုးနဲ႕ရံႈးနိမ့္ခဲ့ေပမယ့္လည္း ႏွစ္ေက်ာ့ေပါင္း (၄)ဂိုး (၂)ဂိုး အႏိုင္ရလဒ္နဲ႕အတူ ေနာက္တစ္ဆင့္ ကို တက္ေရာက္ သြားႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

ပြဲအစမွာပဲ ဧည့္သည္ ေအာ့စတာဆန္အသင္းဟာ အာဆင္နယ္အသင္းဘက္ကို တိုက္စစ္ဆင္ကစားခဲ့ပါ တယ္။ ပြဲအစမွာပဲ ဂ်ာမီေဟာ့ကပ္ ကန္သြင္းဖို႕ ၾကိဳးစားခဲ့ေပမယ့္ အာဆင္နယ္ေနာက္ခံလူ ေကာ္လံခ်ိန္ဘာကို မေက်ာ္ဘဲျပန္ထြက္ခဲ့ပါတယ္။

ပြဲခ်ိန္(၁၄)မိနစ္မွာပဲ အီ၀ိုဘီပင္နယ္တီစည္းဘယ္ဘက္ေထာင့္မွ ကန္သြင္းခဲ့ေပမယ့္ ေဘာလံုးဟာ ဂိုးဘားေပၚ ေက်ာ္သြားခဲ့ပါတယ္။ ပဲြခ်ိန္(၁၇)မိနစ္မွာ ေအာ့စတာဆန္အသင္းမွ ဆီမာ ရဲ႕ ဘယ္ဘက္ေထာင့္က်ဥ္းအေန အထားမွ ကန္ခ်က္ကို ဂိုးသမား ေအာ့စ္ပီနာ ကာကြယ္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

ပြဲကစားခ်ိန္(၂၂)မိနစ္မွာ ေအာ္စတာဆန္အသင္းက အဖြင့္ဂိုးရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဆာမန္ဂိုေဒါ့ ရဲ႕ ခ်ထားေပးမႈမွတစ္ ဆင့္ ဟိုဆန္အိုက္ရွ္ ဆြဲေျပးျပီး အဖြင့္ဂိုးကန္သြင္းရယူခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အဖြင့္ဂိုးသြင္းယူႏုိင္ခဲ့တဲ့ ေအာ္စတာဆန္အသင္းဟာ ေနာက္ထပ္တစ္မိနစ္အၾကာမွာပဲ ဒုတိယဂိုးရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီတစ္ၾကိမ္မွာလည္း ဆာမန္ဂိုေဒါ့ ဖန္တီးေပးခဲ့တာျဖစ္ျပီး ဆီမာက ပင္နယ္တီစည္းဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဂိုးရဲ႕ညာဘက္ေအာက္ေျခ ကို ကန္သြင္းရယူခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ပြဲကစားခ်ိန္ မိနစ္(၃၀)မွာ ေအာ္စတာဆန္အသင္းမွ ကားတစ္အက္ဒ္၀ါ့ဒ္ အေ၀းကန္ခ်က္နဲ႕ကန္သြင္းခဲ့ေပ မယ့္ ဂိုးေပါက္နဲ႕လြဲေခ်ာ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ အာဆင္နယ္အသင္းအတြက္ ၀ီရိႈင္းယား ဖရီးကစ္မွတစ္ဆင့္ အခြင့္ အေရးတစ္ၾကိမ္ရခဲ့ေပမယ့္လည္း ဂိုးအျဖစ္မေျပာင္းလဲႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။

အာဆင္နယ္အသင္းဟာ ဂိုးရရွိဖို႕အတြက္ ျပန္လည္ထုိးေဖာက္ကစားခဲ့ပါတယ္။ ပြဲကစား ခ်ိန္(၄၇)မိနစ္မွာ အာဆင္နယ္အသင္းမွ ေခ်ပဂိုးျပန္လည္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဘယ္လာရင္ရဲ႕ ဖန္တီးေပး မႈမွ တစ္ဆင့္ ကိုလာစီနက္က ဂိုးအျဖစ္ေျပာင္းလဲသြင္းယူေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ပြဲကစားခ်ိန္မိနစ္(၅၀)မွာ ဒန္နီ၀ဲလ္ဘက္ရဲ႕ ကန္သြင္းမႈတစ္ၾကိမ္ကို ေအာ္စတာဆန္အသင္းဂိုးသမား ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ေဟာ့ပ္ကတ္ ရဲ႕ ဖန္တီးေပးမႈမွတစ္ဆင့္ ေရာ္နယ္မူကီဘီရဲ႕ ကန္သြင္းမႈ တစ္ၾကိမ္ကို အာဆင္နယ္ဂုိးသမား ေအာ့စ္ပီနာ ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့့ျပန္ပါတယ္။

ပြဲကစားခ်ိန္(၆၃)မိနစ္မွာ မိုဟာမက္အယ္နာနီရဲ႕ (၁၉)ကိုက္အကြာမွကန္ခ်က္ကို ေအာ္စတာဆန္အသင္း ဂိုးသမား ကီတာ ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့သလို ေနာက္ထပ္(၅)မိနစ္အၾကာ ဒန္နီ၀ဲလ္ဘက္ရဲ႕ အနီးကပ္ေခါင္းတိုက္ သြင္းယူမႈကိုလည္း ကာကြယ္ေပးႏိုင္ခဲ့ျပန္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ပြဲခ်ိန္(၇၂)မိနစ္မွာ ရရွိခဲ့တဲ့ ကိုလာစီနက္ရဲ႕ ကန္သြင္း ခ်က္ကိုလည္း အမိအရကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ျပန္ပါတယ္။

လက္က်န္ပြဲကစားခ်ိန္ေတြမွာေတာ့ ရလဒ္ဟာအေျပာင္းအလဲမရွိဘဲ ေအာ္စတာဆန္အသင္းက (၂)ဂိုး (၁)ဂိုး နဲ႕ အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ အာဆင္နယ္အသင္းဟာဒီပြဲမွာရံႈးနိမ့္ခဲ့ေပမယ့္လည္း ႏွစ္ေက်ာ့ေပါင္းရလဒ္ (၄) ဂိုး (၂)ဂိုး အႏိုင္ရလဒ္နဲ႕အတူ ေနာက္တစ္ဆင့္ကိုတက္ေရာက္သြားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။