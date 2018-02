ဖာမီႏိုကို ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း မရွိတဲ့ အဂၤလန္ေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္

လီဗာပူးလ္အသင္းနဲ႔ အဲဗာတန္အသင္းတို႔ ဇန္န၀ါရီလက ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့တဲ့ FA ဖလားပြဲစဥ္မွာ အဲဗာတန္ကစားသမား ေဟာ္လ္ဂိတ္ နဲ႔ အခ်င္းမ်ားခဲ့တာေၾကာင့္ အဂၤလန္ေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ FA ရဲ႕ စစ္ေဆးမႈ နဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ဖာမီႏိုဟာ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရျခင္း မရွိပဲ ကင္းလြတ္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။

ေဟာ္လ္ဂိတ္က ဖာမီႏိုအေနနဲ႔ လူတန္းစားခြဲျခားတဲ့ စကားလံုးေတြ အသံုးျပဳခဲ့တယ္လို႔ ဆိုခဲ့ၿပီး ဖာမီႏိုကို ေၾကာ္ျငာဆိုင္းဘုတ္ေတြ ဆီေရာက္ရွိသြားတဲ့အထိ တြန္းထိုးခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ FA က ဖာမီႏိုကို ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ဖို႔အတြက္ လံုေလာက္တဲ့ သက္ေသမရွိဘူးလို႔ ဆိုခဲ့ပါတယ္။

ဖာမီႏိုကေတာ့ ေဟာ္ဂိတ္ကို လူတန္းစားခဲြျခားတဲ့ စကားလံုးေတြ အသံုးမျပဳခဲ့ဘူးလို႔ ဆိုခဲ့ပါတယ္။

FA ကေတာ့ ကစားသမား ၁၂ ဦးအပါအ၀င္ ကြင္းလယ္ဒိုင္လူႀကီး ေဘာ့ဘီ မတ္ေလ နဲ႔ စတုတၳဒိုင္ေတြကိုပါ ေခၚယူၿပီး ဖာမီႏို ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ စကားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လိုမ်ိဳး ၾကားခဲ့လည္း ဆိုတာကို စစ္ေဆးေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ေပၚတူဂီ နဲ႔ ဘရာဇီးလ္ စကားကၽြမ္းက်င္သူေတြနဲ႔လည္း ဖာမီႏိုရဲ႕ ႏႈတ္ခမ္းကို ၾကည့္ၿပီး ဘယ္လို စကားမ်ိဳးေျပာဆိုခဲ့တယ္ဆိုတာကို စံုစမ္းခဲ့ပါတယ္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေသေသခ်ာခ်ာကို စံုစမ္းစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ေဟာ္ဂိတ္ ဘက္ကေန မမွန္မကန္ ေျပာဆိုခဲ့တာ ျဖစ္ႏိုင္သလို နားလည္မႈလြဲသြား ခဲ့တာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။”

“ဒီလိုအေျခအေနကို ျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ သူတို႔ ၂ ဦးလံုးကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳပါတယ္။ ေဟာ္လ္ဂိတ္ နဲ႔ ဖာမီႏို္တို႔အတြက္ အေကာင္းဆံုး ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီး ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ပီသစြာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူေတြ အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္။” ဆိုၿပီး FA က ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့ပါတယ္။

So does the FA feel that Holgate pushed Firmino into the advertising boards in 'absolute good faith' too?

— Jim Beglin (@jimbeglin) February 21, 2018