ေပါ့ဘာကိုအရန္ကစားသမားအျဖစ္အသံုးျပဳခဲ့ျခင္းအေပၚေမာ္ရင္ဟိုရွင္းလင္းေျပာၾကား

မန္ခ်က္စတာယူႏိုက္တက္အသင္းရဲ႕နည္းျပေမာ္ရင္ဟိုက ဆီးဗီးလားအသင္းနဲ႕ဂိုးမရွိသေရက်ခဲ့တဲ့ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ရံႈးထြက္ပြဲစဥ္မွာ သူနဲ႕ဆက္ဆံေရးအဆင္မေျပေၾကာင္းသတင္းေတြထြက္ေပၚေနတဲ့ ကြင္းလယ္လူ ေပါ့ဘာကို အရန္ခံုထုိင္ေ စခဲ့ျခင္း နဲ႕ပတ္သက္လို႕ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါ တယ္။

ေပါ့ဘာအေနနဲ႕ ရာႏႈန္းျပည့္ၾကံ့ခိုင္မႈမရရွိေသးတာေၾကာင့္ ပြဲထြက္လူစာရင္းရဲ႕ အရန္ကစားသမားအ ျဖစ္သာထားခဲ့ေၾကာင္း ေမာ္ရင္ဟိုကေျပာပါတယ္။ မီဒီယာေတြမွာေတာ့ ေပ့ါဘာရဲ႕ေနရာမွာ လူငယ္ကစားသမား မက္တြမ္မီေနးကို ပြဲထြက္ကစားေစခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းကို အေလးေပးေရးသား ေနၾကျပီး ဒါနဲ႕ပတ္သက္လို႕လည္း ေမာ္ရင္ဟိုက ေ၀ဖန္ခဲ့ပါေသးတယ္။

So José Mourinho finally switches to a 4-3-3 but has now dropped Paul Pogba to the bench. Oh life. — Liam Canning (@LiamPaulCanning) February 21, 2018

“ တကယ္လို႕ ကၽြန္ေတာ္သာမီဒီယာသမားတစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ မက္တြမ္မီေနးဟာ ေျပာင္ေျမာက္တဲ့ ေျခစြမ္းရွိတဲ့ကစားသမားဆိုတာကို နည္းျပလက္ခံပါရဲ႕လား လို႕ေမးမိမွာပါ။ အဲလိုသာ ေမးခဲ့ရင္ကၽြန္ေတာ္ကလည္း ဟုတ္တယ္ တြမ္မီေနးက စီနီယာကစားသမားတစ္ေယာက္ လိုပဲ ရင့္က်က္တယ္ ၊ နည္းစနစ္ပိုင္းေသသပ္ျပီး ေဘာလံုးထိန္းကစားႏိုင္တယ္လို႕ပဲေျဖမိမွာပါ။ ” လို႕ ေမာ္ရင္ဟိုက မီဒီယာေတြနဲ႕ပတ္သက္ျပီးေျပာပါတယ္။

Pogba declared himself unwell to play on Saturday. Mourinho telling him he can’t pick and choose his games. Sorry, you have to back the manager in situations like that. — Wayne Barton (@WayneSBarton) February 21, 2018

I admire Mourinho for picking McTominay ahead of Pogba. If Pogba isn’t doing the job the manager wants him to do, then he doesn’t leave him with much choice — Oliver Holt (@OllieHolt22) February 21, 2018

အဲဒီေနာက္ ေမာ္ရင္ဟိုကေပါ့ဘာနဲ႕ပတ္သက္လို႕ဆက္ျပီးေျပာၾကားရာမွာ –

“ ေပါ့ဘာက ကၽြန္ေတာ္ေျပာတဲ့အတိုင္း အေကာင္းဆံုးလုိက္လုပ္ႏိုင္ဖို႕ၾကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။ သူ႕ကို ပြဲထြက္ ကစားတဲ့ဟာရဲရားေနရာမွာ လူစားလဲကစားေစခဲ့ျပီး ပြဲအတြင္းအရည္အခ်င္း တူညီတဲ့ေျခစြမ္း နဲ႕ ကစားႏိုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။ သူေဘာလံုးပိုင္ဆိုင္မႈတခ်ဳိ႕ ဆံုးရံႈးခဲ့ေပမယ့္ တည္တည္ျငိမ္ျငိမ္ နဲ႕ ကစားႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ေဘာလံုးပိုင္ဆိုင္မႈ ရာခုိင္ႏႈန္းအရေကာင္းမြန္ခဲ့ျပီး ဒါဟာ ပြဲကို ထိန္းခ်ဳပ္ကစား ႏုိင္ ခဲ့တာကိုေပၚလြင္ေစပါတယ္။ ေပါ့ဘာမွာ အဲဒီအတြက္ တာ၀န္အျပည့္အ၀ယူခဲ့ပါတယ္။ ” လို႕ ဆုိပါတယ္။

အဲဒီေနာက္ေမာ္ရင္ဟို က ေနာက္ထပ္ (၃)ပတ္အၾကာ အိုးထရက္ဖို႕ဒ္မွာကစားမယ့္ ဒုတိယအေက်ာ့ အတြက္ အာရံုစိုက္သြား မွာျဖစ္ေၾကာင္းကို လည္းေျပာပါတယ္။

“ ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္။ ပြဲအစပိုင္းကထက္ ပြဲျပီးဆံုးခ်ိန္မွာပိုျပီး ေနရာလြတ္ေတြရခဲ့ပါတယ္။ ဂိုးသြင္းဖို႕နီးစပ္ခဲ့တဲ့ အေျခအေနထိလည္းေ ရာက္ခဲ့ ပါတယ္။ ပထမပိုင္းအျပီးမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ စိတ္သက္သာရာရခဲ့ပါတယ္။ ပထမပိုင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ေဘာလံုးပိုင္ဆိုင္မႈနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး အမွားေတြရွိခဲ့တယ္။ အိမ္ရွင္အသင္းက အိမ္ကြင္းပရိသတ္အားနဲ႕ အခြင့္ေကာင္းယူခဲ့ျပီး မိနစ္(၉၀) ျပည့္လံုး ကစားႏိုင္ခဲ့ ပါတယ္။ အခြင့္အေရး(၁၅)ၾကိမ္ေလာက္မွာ (၁၃)ၾကိမ္ေလာက္က မွတ္တမ္းတင္ ေလာက္တဲ့ အခြင့္အေရးေတြပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီရလဒ္က ပြဲအေပၚ ေရာင္ျပန္ဟပ္ေစတယ္လို႕ ခံစားရ ပါတယ္။ ဘယ္လိုဟာမ်ိဳးကို ရလဒ္ေကာင္းတယ္လို႕ေျပာမွာလဲ။ အရမ္းၾကီးလည္းမေကာင္းဘူး။ အရမ္းၾကီးလည္းမဆုိးဘူး။ အိုးထရက္ဖို႕ဒ္မွာကန္ရမယ့္ပြဲကပဲ အဆံုးအျဖတ္ေပးသြားမွာပါ။ အိုးထရက္ဖို႕ဒ္ မွာ တကယ့္ ခ်န္ပီယံလိဂ္ည ကို လိုအပ္ေနပါျပီ။ ” လို႕ ေမာ္ရင္ဟိုကဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။