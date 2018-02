မိမိတုိ႔အသင္းမွာ အခြင့္အေရးရွိေနေသးေၾကာင္း ကြန္တီေျပာၾကား

ခ်ဲလ္ဆီးအသင္းနဲ႔ ဘာစီလိုနာအသင္းတို႔ ကစားခဲ့တဲ့ ဥေရာပ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ၁၆ သင္းအဆင့္ ပထမအေက်ာ့ပြဲစဥ္မွာ ၁ ဂိုးစီသေရရလဒ္ထြက္ေပၚခဲ့ေပမယ့္ အသင္းအတြက္ ဒုတိယအေက်ာ့ပြဲစဥ္မွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ရွိေနေသးတယ္လို႔ ခ်ဲလ္ဆီးနည္းျပ ကြန္တီက ယံုၾကည္ေနပါတယ္။

ဒုတိယပိုင္းမွာ ၀ီလ္လ်ံရဲ႕ သြင္းဂိုးနဲ႔ ခ်ဲလ္ဆီးအသင္း ဦးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ ေနာက္ခံကစားသမား ခရစၥတီယန္ဆန္ရဲ႕ အမွားကေနတစ္ဆင့္ မက္ဆီက ေျခပဂိုး သြင္းယူခဲ့သလို ဒီဂိုးဟာ ခ်ဲလ္ဆီးအသင္းနဲ႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ေတြထဲမွာ မက္ဆီ ခ်ဲလ္ဆီးအသင္းဘက္ကို သြင္းယူႏိုင္ခဲ့တဲ့ ပထမဆံုး ဂိုးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ဘာစီလိုနာအသင္းကေတာ့ အေ၀းဂိုး ၁ ဂိုးရရွိေအာင္စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တာေၾကာင့္ ဒုတိယအေက်ာ့ပြဲစဥ္အတြက္ အေျခအေနေကာင္းကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ ကြန္တီကေတာ့ ေနာက္တစ္ဆင့္ တက္ေရာက္ႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ရွိေနေသးတယ္လို႔ ယံုၾကည္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

2005: Chelsea ✅

2006: Barcelona ✅

2009: Barcelona ✅

2012: Chelsea ✅

Who will progress in 2018?#UCL pic.twitter.com/lWgKU6we6U

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 19, 2018