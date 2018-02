အသင္းရဲ႕ေျခစြမ္းအေပၚေက်နပ္ခဲ့တဲ့ဂ်ပ္ေဟးနပ္

ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္အသင္းရဲ႕နည္းျပ ဂ်ပ္ေဟးနပ္က ဘက္ဆစ္တပ္ အသင္းကို (၅)ဂိုး ဂိုးမရွိနဲ႕ အႏိုင္ရရွိခဲ့ တဲ့အတြက္ သူ႕အသင္းသားေတြရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ ေက်နပ္မိေပမယ့္ ကြာတားဖိုင္နယ္ကို တက္လွမ္းႏိုင္တာမဟုတ္ေသးေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္အသင္းဟာ အဆုိပါပြဲစဥ္မွာ သြင္းဂိုး(၂)ဂုိးစီသြင္းယူခဲ့တဲ့ ေသာမတ္မူလာ ၊ လီ၀န္ေဒါ စကီးတို႕ရဲ႕သြင္းဂိုးေတြအပါအ၀င္ ကိုးမန္းတို႕ရဲ႕သြင္းဂိုးေတြနဲ႕ ဘက္ဆစ္တပ္ အသင္းကို ဂိုးျပတ္ အႏိုင္ရရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အဆုိပါႏိုင္ပြဲဟာ ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္အသင္းအတြက္ ျပိဳင္ပြဲအရပ္ရပ္ (၁၄)ပြဲဆက္ႏိုင္ပြဲရရွိခဲ့တာျဖစ္ပါ တယ္။ နည္းျပ ဂ်ပ္ေဟးနပ္ကေတာ့ သူတို႕မွာ လုပ္စရာေတြအမ်ားၾကီးရွိေနေသးေၾကာင္းဆုိပါတယ္။

Bayern have now won 14 games in a row in all competitions. 🔥🔥🔥 #UCL pic.twitter.com/D49hpP3eD4

