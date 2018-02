အိမ္ကြင္းမွာဘက္ဆစ္တပ္အသင္းကိုဂိုးျပတ္အႏိုင္ရရွိခဲ့တဲ့ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္အသင္း

ခ်န္ပီယံလိဂ္ရံႈးထြက္ပထမအေက်ာ့ပြဲစဥ္မွာ ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္အသင္းဟာ အိမ္ကြင္းမွာ တစ္ေယာက္ ေလ်ာ့ ဘက္ဆစ္တပ္သင္းကို (၅)ဂိုး ဂိုးမရွိနဲ႕ ဂိုးျပတ္အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။

ဘက္ဆစ္တပ္အသင္းဟာ ပြဲအစမိနစ္ေတြမွာ ပြဲစဥ္ကိုစိုးမိုး ကစားႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္ အသင္းကေတာ့ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းသာ ထိုးေဖာက္ကစားခဲ့ပါတယ္။

ပြဲကစားခ်ိန္(၁၆)မိနစ္မွာ ဘက္ဆစ္တပ္အသင္းမွ ဗီဒါအေနနဲ႕ ပင္နယ္တီစည္းနားမေရာက္ခင္ လီ၀န္ ေဒါစကီးကို ေနာက္ကေနဖ်က္ထုတ္ကစားခဲ့တာေၾကာင့္ တိုက္ရိုက္အနီကဒ္နဲ႕ထုတ္ပယ္ခံံခဲ့ရပါတယ္။

