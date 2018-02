မက္ဆီရဲ႕ေခ်ပဂိုးနဲ႕သေရက်ခဲ့တဲ့ခ်ယ္ဆီးအသင္းနဲ႕ဘာစီလိုနာအသင္းတို႕ရဲ႕ပြဲစဥ္

ခ်န္ပီယံလိဂ္ရံႈးထြက္ပထမအေက်ာ့ပြဲစဥ္အျဖစ္ ခ်ယ္ဆီးအသင္းနဲ႕ ဘာစီလိုနာအသင္းတုိ႕ရဲ႕ပြဲစဥ္မွာ မက္ဆီရဲ႕ ေခ်ပဂိုးေၾကာင့္ တစ္ဖက္တစ္ဂိုးစီသေရရလဒ္နဲ႕ ျပီးဆံုးခဲ့ပါတယ္။

ဘာစီလိုနာအသင္းဟာ ပထမပိုင္းမွာ ေဘာလံုးပိုင္ဆိုင္မႈ အသာရခဲ့ေပမယ့္လည္း အခြင့္အေရးအနည္းငယ္သာ လွ်င္ဖန္တီးခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။

ပြဲကစားခ်ိန္(၅)မိနစ္မွာပဲ ဟာဇက္ရဲ႕ ဘယ္ေျခနဲ႕ အျပင္းကန္ခ်က္ဟာေကာင္းမြန္ခဲ့ေပမယ့္ ဂိုးဘားေပၚေက်ာ္ သြားခဲ့ရပါတယ္။

ပြဲကစားခ်ိန္(၉)မိနစ္မွာ ခ်ယ္ဆီးအသင္းမွ ရူဒီဂါ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ေခါင္းတိုက္ခြင့္ရရွိခဲ့ေပမယ့္ ဂိုးေပါက္နဲ႕လြဲေခ်ာ္ခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ထပ္(၇)မိနစ္အၾကာမွာ ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ မက္ဆီရဲ႕ ဖန္တီးေပးပို႕မႈကို ေပၚလင္ဟိုေခါင္းတိုက္ အဆံုး သတ္ဖို႕ၾကိဳးစားခဲ့ေပမယ့္ သူ႕ရဲ႕ေခါင္းတိုက္ခ်က္ဟာ ဂိုးေပါက္နဲ႕လြဲေခ်ာ္ခဲ့ပါတယ္။ ပြဲအစ မိနစ္(၃၀) ထိ ဘာစီလိုနာအသင္းဟာ အသာစီးကစားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ပြဲကစားခ်ိန္(၃၁)မိနစ္မွာ အလြတ္တည္ကန္ေဘာမွတစ္ဆင့္ မားကို႕စ္အလြန္ဆိုကန္သြငး္ခဲ့ရာမွာ ဘာစီလိုနာ ဂိုးသမား အမိအရကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့သလို ေနာက္ထပ္(၂)မိနစ္အၾကာမွာ ၀ီလ်ံရဲ႕အျပင္းကန္ခ်က္ဟာ ဂိုးတိုင္ထိ ျပီး ထြက္ခဲ့တာေၾကာင့္ နစ္နာခဲ့ရပါတယ္။

Full-time: Chelsea 1-1 Barcelona. @willianborges88‘s excellent goal is cancelled out by Messi’s low drive. All square at the Bridge. #CHEBAR pic.twitter.com/j98JGYp6Ix

— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 20, 2018