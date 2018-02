ရွက္တာဒိုးနက္ အသင္းနဲ႔ ေတြ႔ဆံုတိုင္း ရုန္းကေနရေလ့ရွိတဲ့ ရိုးမား

ရိုးမားအသင္းကေတာ့ ယူကရိန္းကလပ္အသင္းျဖစ္တဲ့ ရွက္တာဒိုးနက္ အသင္းနဲ႔ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ၁၆ သင္းရံႈးထြက္အဆင့္ ပထမအေက်ာ႕ပြဲစဥ္ကို ယူကရိန္းေျမမွာ သြားေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရွက္တာဒိုးနက္ vs ရိုးမား (ဥေရာပခ်န္ပီယံလိဂ္ ၂၂-၂-၂၀၁၈ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၂း၁၅)

ထိပ္တိုက္ေတြ႔ဆံုမႈ

ရိုးမားအသင္းနဲ႔ ရွက္တာဒိုးနက္အသင္းတို႔ စုစုေပါင္း ၄ ႀကိမ္ေတြ႕ဆံုထားခဲ့ၿပီး ရွက္တာဒိုးနက္ အသင္းက ၃ ႀကိမ္ႏိုင္ၿပီး ရိုးမားအသင္းက ၁ ႀကိမ္သာ ႏိုင္ပြဲရယူ ထားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုး ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆံုမႈ

ဒီ ၂ သင္း ေနာက္ဆံုးေတြ႕ဆံုခဲ့တာကေတာ့ (၈-၃-၂၀၁၁) ခုႏွစ္မွာ ကစားခဲ့တဲ့ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ပြဲစဥ္မွာျဖစ္ၿပီး ဟတ္ခ်က္စ္မန္ ၊ ၀ီလ်ံ ၊ အီဒါေဆးလ္ဗားတို႔ရဲ႕ သြင္းဂိုးေတြနဲ႔ ရွက္တာဒိုးနက္အသင္းက ၃ ဂိုးျပတ္အႏိုင္ရလဒ္ ရယူထားႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေစာင့္ၾကည့္ရမယ့္ ကစားသမား

ရွက္တာဒိုးနက္အသင္းမွာေတာ့ ဇနက္တီလက္သစ္လို႔ တင္စားေခၚေ၀ၚတဲ့ ခရိုေအးရွားႏိုင္ငံသား ဒါရီဂ်ိဳဆာနာ အသင္းရဲ႕ ေနာက္တန္းမွာေျခစြမ္းျပသေနခဲ့ၿပီး ကြင္းလယ္တိုက္စစ္ပိုင္းမွာ ကစားတဲ့ ဘရာဇီးလ္ကစားသမား ဘန္းနက္က တိုက္စစ္ပိုင္းအတြက္ အေကာင္းဆံုး ကစားေပးေသလို ျပည္တြင္း ကစားသမားေတြျဖစ္တဲ့ တိုင္ဆန္ ၊ ဖရက္ နဲ႔ ဒန္တင္ဟိုတို႔က အဓိက ေစာင့္ၾကည့္ သြားရမယ့္ ကစားသမားေတြျဖစ္ပါတယ္။

ရိုးမားအသင္းရဲ႕ တိုက္စစ္ပိုင္းမွာ ဒီဇီကို ပံုမွန္ေျခစြမ္းျပသေနခဲ့သလို ကြင္းလယ္ ကစားသမား ႏိုင္ဂိုလန္ကလည္း အသင္းရဲ႕ အဓိက ကစားသမားျဖစ္တယ္ဆိုတာ ကိုဆက္လက္ျပသေနခဲ့ပါတယ္။ အသင္းကေန ယခုႏွစ္မွာ ေခၚယူထားခဲ့တဲ့ တူရကီ ေတာင္ပံကစားသမား ဆန္ဂစ္ အန္ဒါကလည္း ေနာက္ဆံုးကစားခဲ့တဲ့ စီးရီးေအ ၁၇ ပြဲမွာ ၄ ဂိုးသြင္းယူထားၿပီး ေတာင္ပံမွာ အေကာင္းဆံုး ေျခစြမ္းျပသေနသူျဖစ္ပါတယ္။

Di Francesco: "Cengiz has shown his extraordinary ability in recent games and played a key role for us. We'll try to use his talent the best we can – but Roma are a team and we all need to play with the utmost determination.”#ASRoma #UCL #ShakhtarRoma pic.twitter.com/ipQmGn3Pa5

— AS Roma English (@ASRomaEN) February 20, 2018