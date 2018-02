ဟာဇတ္ကို သတိထားကစားရန္ ရာကီတစ္ေျပာၾကား

ဘာစီလိုနာကြင္းလယ္လူ ရာကီတစ္က ခ်ဲလ္ဆီးအသင္းနဲ႔ ရင္ဆိုင္ကစားရမယ့္ ပြဲစဥ္မွာ ဟာဇတ္ကို သတိထား ကစားရန္ အသင္းေဖာ္မ်ားကို သတိေပးခဲ့ပါတယ္။

ဘာစီလိုနာအသင္းနဲ႔ ခ်ဲလ္ဆီးအသင္းတို႔ ဟာ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ၁၆ သင္းအဆင့္မွာ ေတြ႔ဆံုေနၿပီး ဘာစီလိုနာအသင္းက ခ်ဲလ္ဆီးအသင္းရဲ႕ ကြင္းလယ္ကစားသမား ဟာဇတ္ကို အဓိကထား ထိန္းခ်ဳပ္သြားဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ယခုႏွစ္ရာသီမွာ ဟာဇတ္ ခ်ဲလ္ဆီးအသင္းတြက္ စုစုေပါင္း ၃၆ ပြဲ ကစားခဲ့ၿပီး ၁၅ ဂိုးသြင္းယူခဲ့ၿပီး ၉ ႀကိမ္ဂိုးဖန္တီးမႈ ျပဳလုပ္ထားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ဟာဇတ္အေနနဲ႔ ေနာက္ဆံုးကစားခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္ ၄ ပြဲမွာအသင္းတြက္ ၅ ဂိုးသြင္းယူထားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ဟာဇတ္ဟာ မိမိအတြက္ေတာ့ ကမာၻ႔အဆင့္ ေျခစြမ္းရွိတဲ့ ကစားသမားတစ္ဦးဆိုၿပီး ရာကီတစ္က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

➕3️⃣👌 Desde ya, a pensar en el importante partido del martes 💪⚽️

➕3️⃣👌 From now, focused on the important match of Tuesday #ForçaBarça 🔵🔴 pic.twitter.com/iVzu2DEIjL

— Ivan Rakitic (@ivanrakitic) February 17, 2018