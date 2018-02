မက္ဆီကိုရပ္တန္ ႔ ႏိုင္ဖုိ႔ ျပင္ဆင္ရမယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ ပတ္ဒရို

ခ်ယ္ဆီးေတာင္ပံတိုက္စစ္မႈးပက္ဒရိုဟာသူ ့ရဲ ့အသင္းေဟာင္းဘာစီလိုနာအသင္းနဲ ့အတူအသင္းေဖာ္ေဟာင္းလီယြန္နယ္မက္ဆီကိုပါခ်န္ပီယံလိဂ္ ၁၆ သင္းအဆင့္မွာ ပြဲစဥ္မွာျပန္လည္ရင္ဆိုင္ရေတာ ့မွာပါ။

ခ်ယ္ဆီးနဲ ့ဘာစီလိုနာဟာ ခ်န္ပီယံလိဂ္မွာ(၁၀)ႀကိမ္ေတြ ့ဆံုဖူးျပီးမက္ဆီပါ၀င္ကစားခဲ ့တဲ ့ပြဲစဥ္(၈)ပြဲမွာမက္ဆီအေနနဲ ့ခ်ယ္ဆီးကိုဂိုးသြင္းရယူႏုိင္ျခင္း မရွိေသးပါဘူး။

“မက္ဆီဟာကမၻာ ့အေကာင္းဆံုးကစားသမားတစ္ေယာက္ျဖစ္ေပမယ္ ့သူ ့ကို ့ထိန္းခ်ဳပ္လို ့မရနိုင္တာမ်ိဳးေတာ ့မဟုတ္ပါဘူး။”

“ဘာစီလိုနာဟာအရမ္းေကာင္းတယ္။မက္ဆီဟာအရမ္းျမန္တယ္။ဒါေပမယ္ ့သူတို ့ကိုရပ္တန္ ့လို ့မရတာမ်ိဳးေတာ ့မဟုတ္ပါဘူး။”

“မက္ဆီဟာတစ္ျခားသူေတြမေရာက္နိုင္တဲ ့အဆင့္တစ္ခုကိုေရာက္ေနသူပါ။သူ ့လိုမ်ိဳးတစ္ျခားသူေတြမစြမ္းေဆာင္နိုင္ပါဘူး။ဒီအခ်က္ေတြေႀကာင့္ပဲကြ်န္ေတာ္ အပါအ၀င္တစ္ျခားသူေတြဟာမက္ဆိနဲ ့ယွဥ္ျပိဳင္ရတဲ ့အခါခက္ခဲမွႈေတြရွိလာပါတယ္။ကြ်န္ေတာ္ ့သားကိုဆိုရင္မက္ဆီဟာသမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္အေကာင္းဆံုးကစားသမားလို ့ေျပာထားပါတယ္။” ဆိုၿပီး ဘာစီလိုနာအသင္းမွာ မက္ဆီနဲ႔ (၂၀၀၈) ခုႏွစ္ကေန (၂၀၁၅) ခုႏွစ္ထိ တြဲဖက္ ကစားခဲ့ဖူးတဲ့ ပတ္ဒရိုက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

Ready for a very special game. It won’t be an easy task against @FCBarcelona / Preparado para un partido muy especial. No será sencillo medirse al Barça 🔵💪#CHEBAR #UCL #CFC @ChelseaFC @ChampionsLeague pic.twitter.com/O5us0FkfNh

— Pedro Rodríguez (@_Pedro17_) February 19, 2018