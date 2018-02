၀ီဂန္အသင္းနည္းျပနဲ႔ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ဂြါဒီယိုလာ

မန္စီးတီးအသင္းကို ၀ီဂန္အသင္းက အံ့အားသင့္ဖြယ္ အႏိုင္ရလဒ္ ရယူႏိုင္ခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္မွာ ပထမပိုင္းအၿပီး အ၀တ္လဲခန္းထဲသြားရာလမ္းမွာ မန္စီးတီးနည္းျပ ဂါြဒီယိုလာနဲ႔ ၀ီဂန္အသင္းနည္းျပ ေပါလ္ကြတ္တို႔ အခ်င္းမ်ားခဲ့ပါတယ္။

မန္စီးတီးအသင္းဟာ လိဂ္၀မ္းကလပ္အသင္းျဖစ္တဲ့ ၀ီဂန္အသင္းနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့ရတဲ့ ပြဲစဥ္မွာ အႏိုင္ရလဒ္ရယူၿပီး ကြာတားဖိုင္နယ္ တက္ေရာက္ႏိုင္ဖို႔ ပစ္မွတ္ထားခဲ့ေပမယ့္ ၀ီဂန္အသင္းက ၀ဲလ္ဂစ္ ရဲ႕ သြင္းဂိုး တစ္ဂိုး နဲ႔ အႏိုင္ယူၿပီး ေနာက္တစ္ဆင့္ကို တက္ေရာက္သြားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပထမပိုင္းမွာ မန္စီးတီးကစားသမား ေဖဘီယန္ဒဖ္ ၀ီဂန္ကစားသမား မက္ပါ၀ါကို ကစားပံုၾကမ္းတမ္းခဲ့တာေၾကာင့္ အနီကဒ္နဲ႔ ထုတ္ပယ္ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ အ၀တ္လဲခန္းထဲသြားတဲ့ လႈိဏ္ေခါင္းတြင္းမွာ နည္းျပ ၂ ဦး အခ်င္းမ်ားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အေစာပိုင္းမွာ ပြဲကိုတာ၀န္ယူခဲ့တဲ့ ကြင္းလယ္ဒိုင္လူႀကီး အန္တိုနီေတလာက ေဖဘီယန္ဒဖ္ကို အ၀ါကဒ္သာ ျပသဖို႔ ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီးမွ စိတ္ကူးေျပာင္းၿပီး အနီကဒ္ ျပသခဲ့တာေၾကာင့္ ဂြါဒီယိုလာက စိတ္ပ်က္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

Pep Guardiola going after the Wigan manager in the tunnel after Fabian Delph got sent off….😱 pic.twitter.com/IFJ1I1VB9e

— Transfer News (@TransferChecker) February 19, 2018