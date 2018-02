၀ုဖ္ဘတ္နည္းျပရာထူးမွႏုတ္ထြက္

ဝုဖ္ဘတ္အသင္းရဲ႕နည္းျပ မာတင္ရွမစ္ဒ္ဟာ ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ခဲ့ေၾကာင္း တနလၤာေန႔က အသင္းဘက္မွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့ပါတယ္။

မာတင္ရွမစ္ဒ္ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာလက နည္းျပေဟာင္း အန္ဒရီးစ္ဂၽြန္ကာ ထြက္ခြာၿပီး ေနာက္ပိုင္း စတင္တာဝန္ယူခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ပရိသတ္ေတြအၾကားေဝဖန္မႈေတြျမင့္တက္လာၿပီးဖိအားေတြရင္ဆိုင္ခဲ့ရတာေၾကာင့္ ဝုဖ္ဘတ္ အသင္းမွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ရတာျဖစ္ေၾကာင္း မာတင္ ရွမစ္ဒ္ကေျပာပါတယ္။

Sad news today folks: Martin Schmidt has stepped down as VfL head coach pic.twitter.com/tjBIHau9IG

