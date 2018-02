တစ္ေယာက္ေလ်ာ့မန္ခ်က္စတာစီးတီးအသင္းကိုအႏိုင္ရရွိခဲ့တဲ့၀ီဂန္အသင္း

ယေန႕မနက္အေစာပိုင္းက ကစားခဲ့တဲ့ FA ဖလား ပဥၥမအဆင့္ပြဲစဥ္မွာ ၀ီဂန္အသင္းဟာ တစ္ေယာက္ေလ်ာ့ မန္ခ်က္စတာ စီးတီးအသင္းကို (၁)ဂိုး ဂိုးမရွိနဲ႕ အႏိုင္ရရွိျပီး ကြာတားဖိုင္နယ္ကိုတက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ပြဲအစမွာ ၀ီဂန္အသင္းဟာ ေတာင့္တင္းတဲ့ခံစစ္နဲ႕အတူ မန္ခ်က္စတာစီးတီးအသင္းရဲ႕ တိုက္စစ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႕ ၾကိဳးစားကစားခဲ့ပါတယ္။ ပြဲအစ (၃)မိနစ္မွာပဲ ဘာနက္ဒိုေဆးလ္ဗားရဲ႕ ဖန္တီးမႈမွ အဂူရိုေခါင္းတိုက္ဂိုးသြင္း ယူဖုိ႕ၾကိဳးစားေပမယ့္ ေဘာလံုးဟာ ဂိုးဘားေပၚကိုေက်ာ္သြားခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ထပ္(၃)မိနစ္အၾကာ ရရွိလာတဲ့အခြင့္အေရးမွတစ္ဆင့္ ဂြန္ဒိုဂန္ရဲ႕ ဘီးကုပ္စက္၀ိုင္းထိပ္မွ အျပင္းကန္ ခ်က္ကို ၀ီဂန္အသင္းဂိုးသမား ခရစ္စတီယန္ေ၀ၚလ္တန္ ပုတ္ထုတ္ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ပြဲခ်ိန္(၉)မိနစ္မွာ အနီးကပ္ေပးပို႕မႈမွတစ္ဆင့္ ၀ီဂန္အသင္းရဲ႕ကစားသမား ဂယ္ရီေရာဘတ္စ္ အနီးကပ္ပိတ္ သြင္းဖုိ႕ၾကိဳးစားခဲ့ေပမယ့္ မန္ခ်က္စတာစီးတီးဂိုးသမား ဘရာဗို ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ပြဲကစားခ်ိန္(၁၂)မိနစ္မွာ ၀ီဂန္အသင္းမွ ၀ီလ္ဂရစ္ ေတာက္ေလွ်ာက္ဆြဲေျပးလာျပီး ကန္သြင္းခဲ့ေပမယ့္လည္း သူ႕ရဲ႕ကန္ခ်က္ဟာ ဂိုးေပါက္ရဲ႕ ဘယ္ဘက္ေဘးမွ ကပ္ျပီးလြဲေခ်ာ္ခဲ့ပါတယ္။

