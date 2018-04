အသင္း၀တ္စံုစပြန္စာသက္တမ္းတုိးျမွင့္ခဲ့တဲ့အာဆင္နယ္အသင္း

အာဆင္နယ္အသင္းဟာ အသင္း၀တ္စံုစပြန္စာ စာခ်ဳပ္ကို (၅)ႏွစ္သမ္းတုိးလိုက္ေၾကာင္းေၾကျငာခဲ့ျပီး အဆိုပါစာခ်ဳပ္တန္ေၾကးအရ တစ္ႏွစ္ကို ေပါင္သန္း(၄၀) ရွိေၾကာင္းသိရပါတယ္။

အဆိုပါတန္ဖိုးဟာ အာဆင္နယ္အသင္းအတြက္ စပြန္စာေၾကးအျမင့္ဆံုးတန္ဖိုးျဖစ္ျပီး ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ကတည္းက လက္တြဲခဲ့တဲ့ Emirates ေလေၾကာင္းလိုင္းနဲ႕ ၂၀၂၃-၂၄ ေဘာလံုးရာသီထိရွိေနမွာ လည္းျဖစ္ပါတယ္။

အဆိုပါစပြန္ဆာသက္တမ္းတိုးျမွင့္မႈမွာ အသင္းရဲ႕ ေလ့က်င့္ေရးကြင္း၀တ္စံုေတြအျပင္ ရာသီအၾကိဳ အသင္းရဲ႕ ေျခစမ္းခရီးစဥ္ေတြမွာ partner အျဖစ္လည္းေကာင္း ၊ အသင္းရဲ႕ အိမ္ကြင္းမွာ နာမည္ မူပိုင္ခြင့္အားျဖင့္လည္းေကာင္း အက်ံဳး၀င္မွာျဖစ္ပါတယ္။

အာဆင္နယ္အသင္းရဲ႕ chief execuctive ျဖစ္သူ အီဗန္ဂါဇီဒစ္စ္ ကေျပာၾကားရာမွာ – “ အျပန္အလွန္ သေဘာတူညီခ်က္ေတြနဲ႕အတူ ကၽြန္ေတာ္တို႕နဲ႕ ကုမၸဏီအၾကား ဆက္ဆံေရးေတြ တစ္သားတည္း ခိုင္မာခဲ့ပါျပီ။ Emirates ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြအေပၚ လံုး၀ယံုၾကည္တယ္ဆိုတာကို ျပသခဲ့ပါ တယ္။ အသင္းအေပၚ သူတို႕ရဲ႕ ဆက္လက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြဟာ အာဆင္နယ္အသင္း အတြက္ ဆုဖလားေတြ ၊ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားစြာနဲ႕အတူ ကမၻာတစ္၀န္းမွာလည္း ပရိသတ္ေတြပိုျပီး တိုးပြားလာ မွာပါ။ ” လို႕ဆုိပါတယ္။

We’ve signed a club record-breaking sponsorship deal to extend our partnership with @emirates https://t.co/lIJHLNMQbM

— Arsenal FC (@Arsenal) February 19, 2018