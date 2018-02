အက္ဖ္ေအဖလားပြဲစဥ္ဟာ ခက္ခဲခဲ့ေၾကာင္း ပြန္ခ်က္တီႏိုေျပာၾကား

စပါးအသင္းနည္းျပ ပြန္ခ်က္တီႏို ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ရို႔ခ်္ေဒးလ္အသင္းနဲ႔ ၂ ဂိုးစီ သေရက်ခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္ဟာ တကယ့္ကို ခက္ခဲခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဒီပြဲစဥ္မွာ အီယန္ဟန္ဒါဆင္က ဦးေဆာင္ဂိုးသြင္းယူခဲ့တာျဖစ္ၿပီး လူးကပ္စ္မိုရာက အသင္းတြက္ ေျခပဂိုးသြင္းယူခဲ့ၿပီး ဟယ္ရီကိန္းက အသင္းတြက္ ဦးေဆာင္ဂိုး သြင္းယူခဲ့ၿပီး ၉၃ မိနစ္မွာ စတိဗ္ ေဒးဗစ္က ေျခပဂိုး ျပန္လည္သြင္းယူခဲ့ပါတယ္။

Wembley here we come!@officiallydale earned a big pay day 💷💷💷after grabbing an injury-time draw against @SpursOfficial.

Is the magic of the FA cup still alive?https://t.co/jfQocBbT5W

— FOX Sports Asia (@FOXSportsAsia) February 19, 2018