အသင္းရဲ႕လူစာရင္းေရြးခ်ယ္ပံုကို ခ်ီးက်ဴးခဲ့တဲ့ ဘိုနာဗန္တူရာ

ေအစီမီလန္ကြင္းလယ္ကစားသမား ဘိုနာဗန္တူရာက ဆမ္ဒိုးရီးယား အသင္းကုိ အႏိုင္ရရွိခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္က အသင္းရဲ႕ ကစားပံုကို ခ်ီးက်ဴးေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဘိုနာဗန္တူရာဟာ အသင္းတြက္ ကာလာဘရီရဲ႕ ေပးပို႔မႈကေန ၁၃ မိနစ္မွာ ဂိုးသြင္းယူေပးခဲ့ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲစံု ၃ ပြဲဆက္ ႏိုင္ပြဲဆက္ခဲ့သလို စီးရီးေအၿပိဳင္ပြဲမွာလည္း ၇ ပြဲဆက္ ရံႈးပြဲမရွိ ရလဒ္ကို ရယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

⚽️⚽️ @giacomobona last two #SerieATIM goals arrived thanks to @davidecalabria2 assists

⚽️⚽️ Le ultime due reti di Jack in campionato sono arrivate grazie a un assist di Calabria #MilanSampdoria pic.twitter.com/09XkpUULiR

— AC Milan (@acmilan) February 18, 2018