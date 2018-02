အသင္းေခါင္းေဆာင္ရာထူးမွ ဖယ္ရွားျခင္းခံခဲ့ရတဲ့ အီဗန္

၀က္စ္ဘရြန္းအသင္းနည္းျပ အလန္ပါဂ်ဴးက လက္ရွိအသင္းေခါင္းေဆာင္ ဂၽြန္နီအီဗန္ကို အသင္းေခါင္းေဆာင္ ရာထူးကေန ဖယ္ရွားခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါ တယ္။

မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္ ေနာက္ခံကစားသမားေဟာင္း အီဗန္ဟာ ၀က္စ္ဘရြန္း အသင္းရဲ႕ စပိန္ႏိုင္ငံ ဘာစီလိုနာၿမိဳ႕ မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းအစီအစဥ္မွာ အသင္းကေန ခ်မွတ္ထားခဲ့တဲ့ ညမထြက္ရ အမိန္႔ကို ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး အသင္းေဖာ္ ၃ ဦးနဲ႔အတူ အျပင္ထြက္ခဲ့တာေၾကာင့္ အသင္းကို ျပန္လည္ ေတာင္းပန္မႈ ျပဳလုပ္ထားခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အီဗန္နဲ႔အတူ ဘယ္ရီ ၊ မိုက္ေဟးလ္ နဲ႔ လစ္ဗာမိုးတို႔လည္း ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး အျပင္ထြက္ ေသာက္စားကာ အငွားယာဥ္ တစ္စီးကို ခိုးယူမႈအထိ ျဖစ္ပြားခဲ့တာေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲ႕ စစ္ေမးမႈနဲ႔လည္း ရင္ဆိုင္ခဲ့ရပါတယ္။

🎥 Alan reacts to this afternoon's defeat…

ဒါ့ေၾကာင့္ အီဗန္အေနနဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေဆာက္သမ္တန္အသင္းကို ရံႈးနိမ့္ခဲ့တဲ့ FA ဖလားပြဲစဥ္ရဲ႕ ပြဲထြက္လူစာရင္းမွာ ပါ၀င္ခဲ့ေပမယ့္ အသင္းေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္း မခံခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

“သတို႔ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ျပႆနာက ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ကစားသမား ေရြးခ်ယ္မႈမွာ အခက္အခဲ ျဖစ္ေစပါတယ္။ဘာေၾကာင့္လည္း ဆိုေတာ့အခုလို ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ သူေတြအားလံုးက ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ အဓိက ကစားသမားေတြျဖစ္ေနလို႔ပါ။ ဒီျဖစ္ရပ္ နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေၾကျငာခ်က္ တစ္ခုကို ကၽြန္ေတာ္ထုတ္ျပန္သြားမွာပါ။”

“သူတို႔အားလံုးဟာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ကစားသမားေတြပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အလုပ္တြဲလုပ္ေနတဲ့ သူေတြအားလံုးက ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ေတြ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ဒီကိစၥအတြက္ ကၽြန္ေတာ္အသင္းရဲ႕ ရလဒ္အေပၚမွာ ထိခိုက္ခံမွာ မဟုတ္ပါဘူး”

🚕👮‍♂️Not what you need when you're bottom of the @premierleague 🙈https://t.co/9dti95XzDg

— FOX Sports Asia (@FOXSportsAsia) February 17, 2018