အဖ်ားေရာဂါေၾကာင့္ဆီးဗီးလားအသင္းႏွင့္ပြဲစဥ္မွာေပါ့ဘာပါ၀င္ကစားဖို႕မေသခ်ာ

မန္ခ်က္စတာယူႏိုက္တက္အသင္းရဲ႕ကစားသမားေပါ့ဘာဟာ အဖ်ားေ၀ဒနာေၾကာင့္ ဟက္ဒါစ္ဖီးလ္ အသင္းနဲ႕ကစားတဲ့ အက္ဖ္ေအပြဲစဥ္မွာ လြဲေခ်ာ္ခဲ့ျပီး ဆီးဗီးလားအသင္းနဲ႕ကစားမယ့္ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ပြဲစဥ္မွာလည္း ပါ၀င္ဖို႕မေသခ်ာေသးပါဘူး။

ေပါ့ဘာဟာ မူလက ဟက္ဒါစ္ဖီးလ္အသင္းနဲ႕ပြဲစဥ္မွာ ပါ၀င္ကစားဖို႕ အစီအစဥ္ရွိခဲ့ေပမယ့္လည္း ေသာၾကာေန႕ညက တစ္ညလံုး အဖ်ားတက္ခဲ့ျပီး စေနေန႕မနက္မွာေတာ့ ပါ၀င္ကစားႏိုင္မွာ မဟုတ္ ေတာ့ေၾကာင္း နည္းျပေမာ္ရင္ဟိုကုိေျပာၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ေပါ့ဘာအေနနဲ႕ အဖ်ားေရာဂါကေနသက္သာဖုိ႕ အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ယူရမယ္ဆိုတာ မေသခ်ာ ေၾကာင္း ေမာ္ရင္ဟိုကေျပာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေပါ့ဘာအေနနဲ႕ လာမယ့္ ခ်န္ပီယံလိဂ္ပြဲစဥ္မွာ ပါ၀င္ဖို႕ မေသခ်ာတဲ့အေျခအေနကိုျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။

နည္းျပေမာ္ရင္ဟိုက – “ ခုခ်ိန္ကေတာ့ ေပါ့ဘာအေၾကာင္းစဥ္းစားရမယ့္အခ်ိန္ပါ။ သူ ဘာျဖစ္တာလဲ ၊ ဘာလို႕ မကစားႏိုင္ေလာက္ေအာင္ျဖစ္ရတာလဲ ၊ လာမယ့္ပြဲ ကစားႏိုင္မွာလား မကစားႏိုင္မွာလား ဆိုတာကို သိေအာင္လုပ္ရပါမယ္။ ဟိုတစ္ေန႕ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕နဲ႕ အတူထရိန္နင္မွာပါပဲ။ ဟက္ဒါစ္ဖီးလ္အသင္းနဲ႕ပြဲအတြက္ျပင္ဆင္ခဲ့တယ္။ ထရိန္နင္မွာ ကစားတဲ့ေနာက္ဆံုးပြဲမွာေတာင္ သူပါ ေသးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကစားမယ့္မနက္မွာေတာ့ သူကစားလို႕မရေတာ့ဘူးလို႕ေျပာပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လူစာရင္းျပန္ေျပာင္းရပါတယ္။ သူ အဖ်ားတက္ေနျပီး သူ႕အေျခအေနကို ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ရပါမယ္။ အဲဒါနဲ႕ပဲ ကၽြန္ေတာ္ သူ႕အစား ကားရစ္ကို ထည့္ကစားခဲ့ပါတယ္။ ပထမေတာ့ ေပါ့ဘာက ၄-၃-၃- ကစားကြက္ ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွာ ပါ၀င္ကစားဖို႕ပါ။ အသင္းဆရာ၀န္က ေပါ့ဘာမကစားႏိုင္ေတာ့ဘူးလို႕ ေျပာတဲ့အခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္ မာတစ္ကို ဘယ္ဘက္ျခမ္းေနရာမွာ ကစားေစခဲ့ပါတယ္။ ဒါက မာတစ္ရဲ႕ပံုမွန္ေနရာမဟုတ္ေပမယ့္လည္း ကားရစ္ကို သူ႕ပံုမွန္ေနရာ ကစား ေစခ်င္လို႕ ေျပာင္းလိုက္တာပါ။ ”လို႕ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

