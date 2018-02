အင္နီေယစတာကိုအထင္ေသးလို႕မရေၾကာင္းဖာဘရီဂတ္စ္ေျပာၾကား

ခ်ယ္ဆီးအသင္းရဲ႕ကြင္းလယ္ကစားသမား ဖာဘရီဂတ္စ္က ခ်န္ပီယံလိဂ္ ရံႈးထြက္ပြဲစဥ္အျဖစ္ ေနာက္တစ္ ပတ္ ယွဥ္ျပိဳင္ကစားမယ့္ ဘာစီလိုနာအသင္းနဲ႕ပြဲစဥ္မွာ ျပိဳင္ဘက္အသင္းကစားသမား အင္နီေယစတာကို အထင္ေသးေလွ်ာ့တြက္လို႕မရေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အသက္(၃၃)ႏွစ္အရြယ္ရွိျပီျဖစ္တဲ့ အင္နီေယစတာဟာ သူ႕ရဲ႕ ဘာစီလိုနာကစားသမားဘ၀အဆံုး သတ္ဖို႕ တျဖည္းျဖည္းနီးလာျပီျဖစ္ျပီး တရုတ္ကိုေျပာင္းကစားေတာ့မယ္ဆိုတဲ့သတင္းေတြလည္းထြက္ ေပၚေနပါတယ္။

Great win boys! Let’s focus now on the next game…the #UCL is back…🔥👊🏼💙 @ChelseaFC

ဇန္န၀ါရီအေျပာင္းအေရႊ႕ကာလမွာ ဘာစီလိုနာအသင္းကိုေရာက္ရွိလာတဲ့ ေကာ္တင္ ဟိုနဲ႕ ပြဲထြက္ခြင့္တစ္ေနရာအတြက္ အျပိဳင္အဆိုင္ျဖစ္ဖြယ္ရွိေနေပမယ့္လည္း အင္နီေယစတာက ေတာ့ ဒီပြဲစဥ္မွာ ပြဲထြက္ပါ၀င္ကစားခြင့္ရဖို႕ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါတယ္။

အင္နီေယစတာရဲ႕ ကစားသမားဘ၀အေကာင္းဆံုးေသာအခ်ိန္ေတြဟာ က်န္ခဲ့ျပီျဖစ္ေပမယ့္လည္း ဖာဘရီဂတ္စ္ကေတာ့ သူနဲ႕တစ္ႏိုင္ငံသားျဖစ္သူရဲ႕ ျမက္ခင္းျပင္ေပၚက ေျခစြမ္းနဲ႕ ျဖတ္ထိုးဥာဏ္ဟာ ေကာင္းမြန္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုပါတယ္။

Not at their best, but @FCBarcelona maintain their undefeated record at the top of @LaLigaEN https://t.co/7giNpfMlH3

— FOX Sports Asia (@FOXSportsAsia) February 18, 2018