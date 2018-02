ပရီးမီးယားလိဂ္ အသင္းႀကီးအခ်င္းခ်င္း ေတြ႔ဆံုခဲ့ျခင္းမရွိတဲ့ FA ဖလား ကြားတားဖိုင္နယ္ ပြဲစဥ္မ်ား

ပရီးမီးယားလိဂ္ ထိပ္တန္းအသင္းႀကီးေတြကေတာ့ ယခုႏွစ္ FA ဖလားကြာတား ဖိုင္နယ္အဆင့္ ပြဲစဥ္ေတြမွာေတာ့ အခ်င္းခ်င္း ထိပ္တိုက္ေတြ႔ဆံုျခင္း မရွိခဲ့တာ ေၾကာင့္ ဆီမီးဖိုင္နယ္ ပြဲစဥ္ေတြမွာ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ပိုမိုျပင္းထန္လာဖြယ္ရွိေနပါတယ္။

၁၆ သင္းအဆင့္ကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး ကြာတားဖိုင္နယ္ ၈ ေနရာအတြက္ ၅ သင္းအေျဖေပၚခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္ အသင္းနဲ႔ ခ်ဲလ္ဆီး အသင္း တို႔ကေတာ့ ဗိုလ္လုပြဲစဥ္ကို ေျခလွမ္းတစ္လွမ္းဆီ ပိုလွမ္းႏိုင္ခဲ့ပါၿပီ။

မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္အသင္းကေတာ့ ဟတ္ဒါဖီးလ္အသင္းကို ၂ ဂိုး ဂိုးမရွိနဲ႔ အႏိုင္ယူခဲ့ၿပီး ကြာတားဖိုင္နယ္အဆင့္မွာေတာ့ (၁၉၈၃) ဗိုလ္လုပြဲမွာ ေတြ႔ဆံုခဲ့ဖူးတဲ့ ဘရစ္တန္ အသင္းနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရမွာျဖစ္ၿပီး ဘရစ္တန္ အသင္းတြက္ကေတာ့ ကိုဗင္ထရီ အသင္းကို အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး (၁၉၈၆) ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုး ဒီအဆင့္ကို ျပန္လည္တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

#MUFC have been drawn at home to Brighton and Hove Albion in the @EmiratesFACup quarter-finals. The tie will be played between 16-19 March. pic.twitter.com/lEEAFO0QhD

— Manchester United (@ManUtd) February 17, 2018