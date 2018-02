ခ်ဲလ္ဆီးအသင္းကို ျပန္လည္တိုက္ခိုက္တဲ့ စကားဆိုခဲ့တဲ့ ဘန္ရူအာယီ

ဘြန္ဒက္စ္လီဂါကလပ္ ေဒါ့မြန္အသင္းကို အငွားနဲ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ေျခစြမ္းျပသေနႏိုင္ခဲ့တဲ့ ဘန္ရူအာယီက အသင္းေဟာင္း ခ်ဲလ္ဆီးနည္းျပ ကြန္တီ ကို ေ၀ဖန္ေျပာၾကားမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

အသက္ ၂၄ ႏွစ္အရြယ္ရွိ တိုက္စစ္မွဴး ဘန္ရူအာယီအေနနဲ႔ ေဒါ့မြန္အသင္းကို ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ပြဲထြက္ခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္ ၃ ပြဲမွာ သြင္းဂိုး ၅ ဂိုးထိ ရယူထားႏုိင္ခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး ယခုတစ္ပတ္ တြင္းမွာ ကစားခဲ့တဲ့ စီးရီးေအကလပ္ အတၱလႏာၱအသင္းနဲ႔ ယူရိုပါလိဂ္ပြဲစဥ္မွာလည္း အသင္းတြက္ ေျခစြမ္းျပကစားႏိုင္ ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဘန္ရူအာယီ ခ်ဲလ္ဆီးအသင္းမွာ ကစားခဲ့တဲ့ အခ်ိန္မွာ စပိန္တိုက္စစ္မွဴး မိုရာတာ ရဲ႕ ေနာက္ဒုတိယ ဦးစားေပး တိုက္စစ္မွဴး အေနနဲ႔သာ ကစားခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

Batshuayi scores his fourth goal in three games for Dortmund. Go on, Michy! #BVB pic.twitter.com/0VAq9l8bAO

