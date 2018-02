ကာရစ္ေနရာ အစားထိုးဖို႔ ကစားသမား ရွာေဖြေနတဲ့ ေမာ္ရင္ဟို

မန္ခ်က္စတာယူႏိုက္အသင္းဟာ ရာသီကုန္ မွာ အနားယူေတာ့မယ့္ကြင္းလယ္လူ ကာရစ္ရဲ႕ ေနရာမွာ အစားထိုးဖို႔ ကစားသမားသစ္တစ္ဦး ကိုရွာေဖြေနေၾကာင္း နည္းျပ ေမာ္ရင္ဟုိက ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

မိုက္ကယ္ကာရစ္ဟာ မန္ခ်က္စတာယူႏိုက္ တက္အသင္းမွာ(၁၂) ႏွစ္ၾကာကစားခဲ့ၿပီး ရာသီကုန္မွာ ေမာ္ရင္ဟိုရဲ႕ နည္းျပအဖြဲ႕မွာ ပါဝင္ပူးေပါင္းမွာျဖစ္ပါတယ္။

ကာရစ္ေနရာကိုအစားထိုးဖို႔ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိတဲ့ ကစားသမားကိုေမးျမန္းရာမွာေမာ္ရင္ဟိုက – “ကာရစ္ကို ဆံုးရွံုးရေတာ့မွာျဖစ္လို႔ သူ႔ေနရာမွာ ကစားသမားတစ္ေယာက္ရွာေဖြဖို႔ လိုအပ္ေနပါၿပီ။ သူနဲ႔ေျခရည္ညီေလာက္တဲ့ ကစားသမား လိုတယ္လို႔ေျပာခဲ့တာၾကာပါၿပီ။ကၽြန္ေတာ့္ကို အျပစ္တင္ေကာင္းတင္ပါလိမ့္မယ္ ။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ေျပာတာအမွန္ေတြပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာခ်င္စိတ္မရွိဘူးဆို ဘာမွမေျပာပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ တျခားရည္ရြယ္ခ်က္ေတြေတာ့ မသက္ေရာက္ေစပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ေျပာၿပီးပါၿပီ။ ေတာင္ပံကစားသမား ၊ တိုက္စစ္မႉး လံုးဝမဝယ္ပါဘူး။ ကြင္းလယ္ကစားသမားပဲဝယ္မွာပါ။” လို႔ ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။

