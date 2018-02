ဘာစီလိုနာအသင္းနဲ႔ ပြဲစဥ္အတြက္ လူစာရင္း ေရြးခ်ယ္ဖို႔ အခက္အခဲ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ကြန္တီ ဖြင့္ဟ

ခ်ဲလ္ဆီးအသင္းနည္းျပ ကြန္တီက ဟူးလ္စီးတီးအသင္းကို အႏိုင္ရရွိခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္အၿပီးမွာ လာမယ့္ ဘာစီလိုနာအသင္းအတြက္ လူစာရင္းေရြးခ်ယ္ရာမွာ ဒိြဟ ျဖစ္ေစတယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ခ်ဲလ္ဆီးအသင္းဟာ FA ဖလား ပြဲစဥ္အျဖစ္ ခ်န္ပီယံရွစ္ၿပိဳင္ပြဲမွာ ရုန္းကန္ေနရတဲ့ ဟူးလ္စီးတီးအသင္းနဲ႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး ၄ ဂိုးျပတ္နဲ႔ အႏိုင္ရရွိခဲ့ကာ ဂီးေရာ့ဒ္အသင္းအတြက္ ပထမဆံုး သြင္းဂိုးသြင္းယူႏိုင္ခဲ့သလို ၀ီလ္လ်ံလည္း အေကာင္းဆံုး ေျခစြမ္းျပ ကစားသြားခဲ့ပါတယ္။

ဒီပြဲစဥ္အၿပီး ၾကားရက္မွာ ဘာစီလိုနာအသင္းနဲ႔ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ၁၆ သင္းအဆင့္ ရံႈးထြက္ပြဲစဥ္ကစားရဖို႔ ရွိေနခဲ့တာေၾကာင့္ နည္းျပကြန္တီအေနနဲ႔ ဒီပြဲစဥ္မွာ ဟာဇတ္ နဲ႔ ကန္ေတတို႔ကို အနားေပးခဲ့ပါတယ္။

