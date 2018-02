ေပါ့ဘာရဲ႕ အေျပာင္းအေရႊ႕သတင္းေတြဟာ မမွန္ကန္ေၾကာင္း ေမာ္ရင္ညိဳ ေျပာၾကား

မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္ နည္းျပေမာ္ရင္ညိဳက ေပါ့ဘာ ေႏြရာသီမွာ အသင္းကေန ထြက္ခြာမယ့္ ေကာလဟာလေတြဟာ အလိမ္အညာေတြ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ေပါ့ဘာအေနနဲ႔ မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္ အသင္းထံကို ဂ်ဴဗင္တပ္ အသင္းကေန စံခ်ိန္တင္ ေျပာင္းေရႊ႕ေၾကးနဲ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ အသင္းနဲ႔ ၁၈ လၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး ပံုမွန္ေျခစြမ္းျပသႏိုင္ဖို႔ကေတာ့ ရုန္းကန္ေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ေပါ့ဘာအသင္းကေန ရာသီကုန္မွာ ထြက္ခြာေတာ့မယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြ ပိုမိုထြက္ေပၚလာခဲ့တာေၾကာင့္ ေမာ္ရင္ညိဳက ဒီသတင္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဒါသတႀကီး တံု႔ျပန္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

“လက္ရွိအခ်ိန္မွာ အားလံုးက အေကာင္းဆံုး အေၾကာင္းအရာေတြ ရရွိဖို႔ အလိမ္အညာ စကားေတြကုိပဲ ေျပာဆိုေနက်ပါတယ္”

The boss says that @PaulPogba will feature in tomorrow’s @EmiratesFACup fifth-round tie. #MUFC pic.twitter.com/xJmiu4OPaf

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဆက္ဆံေရး အဆင္မေျပဘူးလို႔ ေျပာေနက်တာေတြက အဓိက လိမ္ညာသတင္းေတြပါပဲ။ တစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦး ဆက္ဆံမႈ မရွိေတာ့ဘူး ဆိုတာေတြ ၊ သူ႔အတြက္ အသင္းမွာ ေနရာမရွိေတာ့ဘူးဆိုတဲ့ သတင္းေတြ ၊ သူ႔ရဲ႕ အသင္းတြက္ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈေတြ အစရွိတဲ့ ထြက္ေပၚေနတဲ့ သတင္းေတြ အားလံုးက အလိမ္အညာေတြႀကီးပါပဲ”

“အရိုးသားဆံုးေျပာရရင္ ေပါ့ဘာ နယူးကာဆယ္အသင္းနဲ႔ ပြဲစဥ္မွာ ေျခစြမ္းျပသႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိပါဘူး။ သူ႔ကို လူစားလဲခဲ့တယ္ဆိုတာ အသင္းမွာ ရွိေနတဲ့ တျခားကစားသမားေတြအတြက္လည္း အသင္းက သန္းေပါင္းမ်ားစြာ အသံုးျပဳထားရတာပါ။ အမွန္အတိုင္းေရးသားတဲ့ သတင္းေတြပဲ ဖတ္ၾကဖို႔ ေတာင္းဆိုခ်င္ပါတယ္”

“လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ျပႆနာေတြက ေပါ့ဘာရဲ႕ ေျခစြမ္းပိုင္းကို ပိုမိုတိုးတက္ေစမွာပါ”

Jose Mourinho has told #MUTV that Eric Bailly is fit and ready for Saturday’s @EmiratesFACup tie with Huddersfield, but Ander Herrera and Marcus Rashford are ruled out. #MUFC pic.twitter.com/2kYMI6Svb8

— Manchester United (@ManUtd) February 16, 2018