အသင္းကို ျပန္လည္ေတာင္းပန္ခဲ့ရတဲ့ ၀က္စ္ဘရြန္း ကစားသမား ၄ ဦး

၀က္စ္ဘရြန္းအသင္းရဲ႕ ၀ါရင့္ကစားသမားေတြျဖစ္တဲ့ ဘယ္ရီ ၊ အီဗန္ ၊ လစ္ဗာမိုး နဲ႔ မိုင္ေဟးတို႔ ၄ ဦးဟာ ဘာစီလိုနာမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ အျပဳအမူနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အသင္းကို ျပန္လည္ေတာင္းပန္ခဲ့ရပါတယ္။

ဒီကစားသမား ၄ ဦးဟာ စပိန္ႏိုင္ငံ ဘာစီလိုနာၿမိဳ႕ကို ေရာက္ရွိေနခ်ိန္မွာ အစားအစာေရာင္းတဲ့ ဆိုင္အျပင္ဘက္မွာ ရပ္ထားခဲ့တဲ့ အငွားယာဥ္ တစ္စီးကို ခိုးယူမႈျဖစ္ပြားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီျဖစ္ရပ္အတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲ႕ ေမးျမန္မႈေတြကို ေျဖၾကားခဲ့ရသလို ထပ္မံစစ္ေဆး ခံသြားရဖို႔လည္း က်န္ရွိေနပါေသးတယ္။

ဒီျဖစ္ရပ္မွာ ပါ၀င္ခဲ့တဲ့ ဘယ္ရီ ၊ အီဗန္ ၊ လစ္ဗာမိုး နဲ႔ မိုင္ေဟးတို႔ ၄ ဦးလံုးကေတာ့ အျပစ္ရွိေၾကာင္း ၀န္ခံထားခဲ့ပါတယ္။

Since Pardew took over at West Brom…

💩 One win in 13 PL games.

👇 Moved from 17th to 20th.

🚑 Sturridge injured 3 minutes into 2nd start.

❌ Sacked chairman and chief executive.

🚕 Four drunk players ‘steal taxi’ on Barcelona trip. pic.twitter.com/YGP3g42kbb

— TheFootballRepublic (@TheFootballRep) February 16, 2018